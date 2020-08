Coronavirus sin techo: Más de 500 casos en 24 hs en Santa Fe. Las nuevas medidas dispuestas por Perotti

Nos sorprendíamos cuando llamábamos “record” a 100, 200 o 300 casos de COVID en un día.

Las marchas alienadas de los contra-todo y las reuniones de irresponsables están disparando los contagios en todos lados. También en nuestra región. Crece fuerte en Rosario y Gran Rosario.

Perotti anunció nuevas medidas en el marco de la pandemia Covid-19: “Queremos disminuir circulación y no actividades”

En el marco de la pandemia Covid-19, el gobernador Omar Perotti anunció nuevas medidas para la totalidad de las localidades del departamento Rosario, del Aglomerado Urbano Gran Rosario (definido en el artículo 2° del Decreto N°0363/20) y en las localidades de Pujato y Coronel Amold (departamento San Lorenzo), y en las ciudades de Villa Constitución, Venado Tuerto y Firmat. La medida, que contempla la suspensión de actividades comerciales, comenzará a regir este 29 de agosto, y por 14 días corridos, desde las 19:30 horas.

Con posterioridad al horario establecido, los desplazamientos de las personas en las localidades comprendidas en el mismo deberán limitarse estrictamente a los necesarios por razones de salud o de fuerza mayor, o para el retorno a sus domicilios, siendo obligatorio en todos los casos el uso de elementos de protección de nariz, boca y mentón correctamente colocados.

“Queremos disminuir circulación y no las actividades”, señaló el mandatario durante el anuncio, acompañado de la ministra de Salud, Sonia Martorano. Y añadió: “Vamos a introducir algunos cambios; los últimos días se ha acelerado la tasa de contagio y queremos que este gran aglomerado siga resguardado, y con la capacidad de respuesta sanitaria que hasta aquí ha tenido”.

En este sentido, anunció: “Luego de las conversaciones con el presidente y gobernadores, y con los intendentes y presidentes comunales, se ha avanzado en decisiones para el aglomerado Gran Rosario, desde Timbúes a Villa Constitución, y toda la zona metropolitana, suspendiendo todas las actividades a partir de las 19:30 horas desde 29 de agosto”.

“Desde esa hora -dijo- no va a haber ninguna actividad de ningún tipo. La idea es disminuir circulación y no actividades, queremos disminuir la tasa de contagio, y la decisión es el cierre de todas las actividades. Después de esa hora, farmacias de turno y comercios que trabajen con take way (hasta las 22 horas) y delivery (hasta las 23 horas)”.

Informe de fecha 28/08/2020 – 19 hs.

SANTA FE CONFIRMA 508 CASOS NUEVOS DE CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informa a la

población que en el día de la fecha se han confirmado 508 casos nuevos de COVID-19, en el

territorio provincial.

Casos nuevos confirmados por localidades:

 267 de Rosario.

 27 de Venado Tuerto.

 25 de Las Rosas.

 23 de Santa Fe.

 21 de San Lorenzo.

 18 de Soldini.

 14 de Villa Gobernador Gálvez.

 13 de Villa Constitución.

 12 de Firmat.

 11 de Santo Tomé.

 9 de Funes.

 6 de Capitán Bermúdez.

 6 de Fray Luis Beltrán.

 5 de Casilda.

 5 de Las Parejas.

 5 de Puerto General San Martín.

 5 de Ricardone.

 3 de Avellaneda.

 3 de Chabás.

 3 de Granadero Baigorria.

 2 de Chañar Ladeado.

 2 de María Susana.

 2 de Pujato.

 1 de Aldao.

 1 de Alvear.

 1 de Amenábar.

 1 de Bella Italia.

 1 de Bigand.

 1 de Bombal.

 1 de Chovet.

 1 de Fighiera.

 1 de Florencia.

 1 de Humboldt.

 1 de María Luisa.

 1 de Oliveros.

 1 de Pérez.

 1 de Pilar.

 1 de Progreso.

 1 e Rafaela.

 1 de Roldán.

 1 de San Justo.

 1 de Santo Domingo.

 1 de Villa Ocampo.

 1 de Wheelwright.

Dado el volumen de casos confirmados al momento del corte para el parte, no se informan los

datos epidemiológicos, al continuarse con la investigación de los mismos.

Casos totales confirmados

El total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es 6.737.

Fallecidos

En el día de la fecha se informa el fallecimiento de tres personas con COVID-19, 3 pacientes (47

años, 71 años y 82 años) con residencia en la localidad de Rosario.

Hasta la fecha se registran un total de setenta y cuatro (74) fallecidos en la provincia.

Internados

Cincuenta y nueve (59) pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 28 con

asistencia respiratoria mecánica y 31 sin asistencia respiratoria mecánica.

Ciento setenta y cuatro (174) pacientes se encuentran internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

Recuperados

Hay un total de 4.347 pacientes recuperados.

Activos

Hay un total de 2.316 pacientes activos.

Notificaciones

En la provincia se registraron 38.863 notificaciones de las cuales 29.688 fueron descartadas.