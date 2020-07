Coronavirus: 20 posibles casos y 3 familias aisladas en Puerto por contacto con contagiados de San Lorenzo y de Rosario

Este Viernes 10 de Julio saltó la alarma en Puerto General San Martín

Grupo 1) Por un lado se conoció que hay 3 familias en aislamiento por haber mantenido contacto con familiares del trabajador con funciones en Bahía Blanca y su esposa que enseña pilates en San Lorenzo, que dieron COVID positivo.

Grupo 2) Por otro lado manifestó síntomas compatibles un empleado de la municipalidad de la zona donde se hacen los controles sanitarios portuarios. Podría haber sido contagiado por un familiar que es parte de los 57 que están aislados en el Sanatorio Británico de Rosario.

Todos en cuarentena y algunos en testeos. De confirmarse COVID Positivos, el protocolo obligará a trazar más contactos y aislar varias familias más en Puerto. Se estima que serían unas 25 personas que estuvieron en contacto con el empleado. Según comentarios habría estado trabajando con fiebre antes de entrar en aislamiento.

LA MUNICIPALIDAD EMITIÓ UN COMUNICADO EN SU FACEBOOK con referencia únicamente a las 3 personas que en esta nota mencionamos como Grupo 1:

Al tomar conocimiento del caso, estas tres personas decidieron autoaislarse. La Secretaría de Salud Municipal trabaja junto al Ministerio de Salud provincial. Se comenzaron las actuaciones correspondientes, siguiendo la evolución de los pacientes. Las tres personas están en buen estado de salud, y asintomáticos.

Aparentemente estos pacientes no tuvieron contacto estrecho con el caso positivo de San Lorenzo. “El Ministerio provincial no considera el hisopado para estos casos. No obstante, y ante la preocupación de los vecinos, el Intendente me ha autorizado a realizar los hisopados correspondientes por cuenta y cargo del municipio. Se realizarán en las próximas horas”, expresó la Coordinadora de Salud, Dra. Ana Andrada y prometió que en los próximos días se informará el resultado del hisopado.