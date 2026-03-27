El Concejo se convirtió una vez más en un espacio que fomenta la solidaridad y la responsabilidad social y que continuará durante



Se llevó a cabo en el Palacio Vasallo la primera Jornada de Donación de Sangre de 2024, actividad organizada por el cuerpo en coordinación con el Banco Central de Sangre de la Municipalidad de Rosario y todas las instituciones u organizaciones de la ciudad que trabajan de manera permanente y solidaria la temática de la donación voluntaria de sangre.

Según explicó Alicia Pino, impulsora de la iniciativa, la que se realizó el miércoles en el «Salón Puerto Argentino» fue la primera de las cuatro jornadas planificadas desde el Concejo Municipal para realizarse a lo largo del año.

“La donación voluntaria de sangre es fundamental para que el sistema solidario que permite salvar y mejorar la vida de muchas personas funcione correctamente. Sabemos que las campañas motivan a las personas a donar y posibilitan mantener las reservas de sangre disponibles para quienes lo necesiten. En nuestro país se necesitan 5.000 donaciones diarias y solo el 35 por ciento son espontáneas, por lo que creemos necesarias este tipo de acciones desde el Estado para alcanzar el 100 por ciento», informó la edila socialista.

Por su parte, la presidenta del cuerpo María Eugenia Schmuck consideró que “al convertirse en un lugar para donar sangre, el Concejo Municipal de Rosario contribuye a fomentar una cultura de solidaridad, de responsabilidad social que genera un impacto positivo tanto dentro como fuera de la institución”.

Además, afirmó que “garantiza que los hospitales y centros médicos cuenten con los recursos necesarios para atender a pacientes en situaciones de emergencia”.

Por el espacio organizado en el «Salón Puerto Argentino» transitaron ciudadanas y ciudadanos de la ciudad, funcionarios y concejales, entre ellos, Leonardo Caruana, edil por el Frente Amplio de la Soberanía y ex secretario de Salud municipal.

Según expresan los especialistas, entre los requisitos para ser donante se requiere tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, poseer un buen estado de salud general, no ir en ayunas y presentarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI).