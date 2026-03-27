2019 – EMANUEL GINOBILI.

El basquetbolista Emanuel Ginóbili, considerado el mejor de la historia de ese deporte en la Argentina, es homenajeado por el San Antonio Spurs, que retiró para siempre la camiseta número 20 con la que brilló en ese equipo de la Asociación Nacional de Básquetbol de EEUU (NBA).

1838 – PUERTO DE BS. AS. Una escuadra naval francesa bloquea el puerto de Buenos Aires luego de que el gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas dispusiera un aumento del 25% en los impuestos de la Confederación Argentina a la importación de mercancías.

1932 – EBER DECIBE. Nace en la ciudad bonaerense de Bragado el humorista Eber Luis Decibe, más conocido como Calígula, quien ganó gran popularidad por su trabajo en exitosos programas de televisión, como La revista dislocada y Telecómicos.

1936 – VARGAS LLOSA. Nace en la ciudad peruana de Arequipa el escritor Mario Vargas LLosa, uno de los más importantes novelistas contemporáneos, ganador del Premio Nobel de Literatura de 2010 y del Cervantes de 1994, entre otros galardones.

1941 – VIRGINIA WOOLF. A la edad de 59 años muere en el condado inglés de Sussex la escritora británica Virginia Wolf (Adeline Virginia Stephen) figura destacada del modernismo vanguardista anglosajón y del feminismo internacional.

1963 – LOS PÁJAROS. Se estrena en Estados Unidos la película Los pájaros (The birds), del célebre cineasta británico Alfred Hitchcock, uno de los grandes clásicos de la historia de la cinematografía. Se basa en una novela corta homónima de suspenso y terror escrita por Daphne du Maurier en 1952.

1977 – WALDO DE LOS RÍOS. A la edad de 42 años se suicida en Madrid el exitoso pianista y director de orquesta argentino Waldo De los Ríos (Osvaldo Nicolás Ferraro), quien padecía un severo cuadro de depresión. Es recordado por transformar obras muy conocidas de música clásica en música pop.

1986 – LADY GAGA. Nace en la ciudad de Nueva York la cantautora, productora y diseñadora de moda estadounidense Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta). Lleva ganados doce Grammy en diez categorías del premio a la producción musical instituido por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

2013 – GARCÍA FERRÉ. Muere en Buenos Aires, a la edad de 83 años, el historietista español Manuel García Ferré, creador en la Argentina de los populares personajes infantiles Anteojito, Hijitus, Larguirucho y Calculín, entre otros.

2013 – PAPA FRANCISCO. El papa Francisco se convierte en el primer pontífice en incluir a mujeres en la ceremonia del Jueves Santo de la Iglesia católica en la Ciudad del Vaticano.

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