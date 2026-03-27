El bovino Criollo argentino consolida un rol estratégico dentro de la ganadería nacional gracias a su notable adaptabilidad a diversos ambientes, rusticidad, facilidad de parto y longevidad productiva.

Sin embargo, además de estas cualidades históricas, hay una característica de salud que se valora cada vez más: su alta resistencia a la garrapata común del bovino (Rhipicephalus microplus).

Este comportamiento se documentó a lo largo de más de 40 años de investigaciones desarrolladas en el INTA Leales, en Tucumán.

Sus resultados aportan fundamentos técnicos sólidos para considerar a la raza como una herramienta productiva frente a uno de los principales desafíos sanitarios de la ganadería en regiones subtropicales.

“Este comportamiento natural se explica, posiblemente, por su larga asociación en su origen ibérico con especies de garrapatas del mismo género y por sus más de 500 años de selección natural en la Argentina”, señaló Néstor Sarmiento, investigador del INTA Mercedes.

“Estas investigaciones ofrecen pruebas claras para incluir esta característica en programas de mejoramiento y colocar a la raza, ya sea pura o en cruces, como una opción técnica real en áreas con alta presión de ectoparásitos”, mencionó Sarmiento.

EVIDENCIA CIENTÍFICA Y GENÉTICA

Desde los primeros estudios realizados por Guglielmone en 1990, orientados a cuantificar el parasitismo natural, hasta las investigaciones más recientes lideradas por Ortega Masagué, el trabajo científico combinó evaluaciones directas sobre los animales con herramientas de genómica aplicada.

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Los resultados demuestran que la resistencia a la infestación por garrapatas está determinada genéticamente y responde a un conjunto complejo de mecanismos biológicos. Además, este carácter presenta un nivel de heredabilidad suficiente como para ser incorporado de manera efectiva en programas de selección y mejoramiento genético.

El bovino Criollo argentino constituye una población con una larga historia de adaptación a condiciones ambientales exigentes. Se trata de un recurso genético que atravesó un proceso de selección natural extremo, lo que dio lugar a una raza capaz de mantener niveles productivos en ambientes desfavorables.

Esa evolución explica la variación genética que se ve en la raza y la existencia de genotipos que son beneficiosos frente a diferentes problemas de salud y producción.

Según explicó Sarmiento, la infestación por R. microplus genera pérdidas económicas significativas. Estas están asociadas a una menor ganancia de peso, predisposición a miasis —conocidas comúnmente como bicheras—, desvalorización del cuero y su rol como vector de los agentes causantes del complejo tristeza bovina, integrado por la babesiosis y la anaplasmosis.

Estas enfermedades representan uno de los principales problemas sanitarios de la ganadería en el Norte Grande argentino y condicionan tanto la productividad como la rentabilidad de los sistemas ganaderos.

HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA AL CONTROL SANITARIO

Frente a este escenario, los estudios liderados por Ortega Masagué plantean la selección genética como una estrategia complementaria a los métodos tradicionales de control químico.

Las investigaciones del INTA destacan que el éxito del ciclo biológico de la garrapata depende, en gran medida, de la raza del huésped sobre el que se alimenta. En este sentido, la identificación de regiones cromosómicas asociadas a una menor carga parasitaria abre nuevas posibilidades para la construcción de bioindicadores de resistencia y para mejorar los métodos de selección con mayor precisión y eficiencia.

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Por su parte, Carlos Reising, investigador del INTA y coordinador de proyectos vinculados al bovino Criollo, reafirmó el valor productivo de la raza dentro de los sistemas ganaderos.

“Permite conformar rodeos funcionales, con buena eficiencia reproductiva y estabilidad a lo largo del tiempo. Su fertilidad y longevidad favorecen la permanencia de las vacas en el rodeo, mientras que su temperamento dócil y habilidad materna simplifican el manejo”, aseguró el investigador.

“Estos rasgos, sumados a su resistencia natural a la garrapata, hacen del Criollo una alternativa concreta con atributos de alto interés para la producción ganadera en distintas regiones del país”, subrayó Reising.

BASE GENÉTICA CON ATRIBUTOS FUNCIONALES

Los estudios —realizados inicialmente por Guglielmone y posteriormente profundizados por Ortega Masagué— permitieron clasificar a la raza Criolla con un nivel elevado de resistencia a la carga parasitaria de Rhipicephalus microplus.

Los investigadores, al analizar genómicamente, dieron con regiones cromosómicas que portaban genes relacionados con esta característica. Con este fin se emplearon más de 48.000 polimorfismos de un solo nucleótido (SNP), integrados con datos fenotípicos y genealógicos de los animales evaluados.

Este enfoque constituye el primer paso para identificar las variantes causales responsables de la resistencia genética. Si bien la investigación continúa en desarrollo, los resultados actuales ya ofrecen criterios técnicos concretos para la toma de decisiones estratégicas en los sistemas productivos.

“Actualmente, en el INTA Mercedes se están evaluando las características de adaptación y resistencia en el ambiente de malezal de Corrientes”, remarcó Sarmiento.

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