A través de la Resolución 66/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) de la Nación abrió el período de inscripciones para que industrias frigoríficas y proyectos ganaderos conjuntos se anoten para participar de las exportaciones de carne bovina dentro de la denominada “Cuota Hilton”.

Se trata del contingente arancelario de 29.500 toneladas de cortes enfriados vacunos deshuesados de alta calidad, libres de aranceles, asignados por la Unión Europea (UE) y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Nortes a la República Arge tina, en este caso para el período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

En rigor, son 29.389 toneladas para la Unión Europea y 111 para el Reino Unido, debido al “Brexit” ocurrido en 2020, en el que Gran Bretaña se separó formalmente de la UE.

“Los interesados deberán completar el formulario correspondiente a través del Trámite a Distancia (TAD) denominado ‘Solicitud para acceder a una licencia de exportación – Cuota Hilton 2026/2027’, y cumplimentar los requisitos de acceso con la documentación que se detalla en los anexos que forman parte de esta medida”, precisó la SAGYP.

El plazo es de 15 días corridos a partir de las 0 horas de hoy.

La resolución completa y los anexos mencionados se pueden ver aquí: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/342347/20260526

LA CUOTA HILTON 2025/26 CASI CUMPLIDA

Vale mencionar que esto ocurre mientras la Cuota Hilton vigente, la del ciclo 2025/26, está prácticamente cumplida.

Los últimos datos disponibles publicados por el Gobierno en la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) muestran 27.774,42 toneladas ejecutadas, lo que implica un cumplimiento del 94% a abril, de manera que las 1.614,58 toneladas pendientes, lo más probable es que ya hayan sido finalizadas durante mayo.

De la Cuota Hilton al cupo a Estados Unidos: nuevas reglas de juego para exportaciones de carne

Este alto ritmo de embarques a Europa se relaciona con un precio históricamente alto: el volumen ejecutado hasta ahora aportó U$S 380 millones, lo que implica un valor promedio por tonelada de casi U$S 14.000.

Y la escala fue ascendiendo con el paso de los meses: del último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, se desprende que en abril el valor llegó a superar los U$S 16.500.

El salto es significativo: en todo el ejercicio 2024/25, la Cuota Hilton significó negocios por U$S 350 millones. Es decir que, aún sin finalizarse, el contingente actual ya está 8,5% por encima de aquel guarismo.

A partir de la puesta en marcha del Acuerdo Mercosur-UE, que supone una baja extra de aranceles, se estima que los precios sigan aumentando.

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