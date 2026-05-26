San Lorenzo avanza con la iluminación del camino a Ricardone: ya habilitó la primera etapa y continúa la obra



La Municipalidad encendió 50 luminarias led de 30 mil lúmenes sobre calle Hermes Binner, con cableado subterráneo y dos transformadores. Ahora continúa la intervención con la instalación de otras 58 columnas sobre Roberto Biraghi, San Juan y José Verd, para completar todo el corredor vial.

La Municipalidad de San Lorenzo concretó la primera etapa de la obra de iluminación del camino que conecta la ciudad con Ricardone, mediante la instalación de 50 luminarias led sobre calle Hermes Binner. En paralelo, avanzan los trabajos para completar todo el trayecto con nuevas columnas y artefactos sobre las calles Roberto Biraghi, San Juan y José Verd.

“Esta es la colectora Biraghi que empalma con San Juan, Vert y Binner, muy utilizada por gente de San Lorenzo que va a Ricardone y viceversa. Aquí el tráfico es continuo. Meses atrás habíamos concretado su pavimentación y ahora realizamos la primera etapa de la obra de iluminación led, que es un aporte sustancial a la seguridad vial en toda la arteria”, expresó el intendente Leonardo Raimundo.

Finalmente, el mandatario remarcó la trascendencia de la intervención en virtud del carácter estratégico del camino, que no sólo conecta a San Lorenzo con Ricardone, sino también el casco céntrico de la ciudad con barrio San Eduardo.

En la primera fase de la puesta en valor de la traza, se efectuó su rectificación, el tendido y el alisado de asfalto con polímeros. Luego se emplazó señalización horizontal y vertical y ahora se instalan luminarias en todo el trayecto.

Las luces led presentan múltiples beneficios en materia social, medioambiental y económica, ya que generan entornos más seguros, mejoran la transitabilidad, promueven el aprovechamiento del espacio público y reducen el consumo de energía, la emisión de gases contaminantes y el costo económico del servicio.

A partir de un plan que se desarrolla sin pausas en espacios públicos, accesos y calles de San Lorenzo, más del 95% de la ciudad cuenta con esta tecnología.