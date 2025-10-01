Con 30 disciplinas vuelve “Jugarte”, el evento deportivo estudiantil más grande de la región



La actividad se desarrollará los días 5 y 6 de noviembre entre las 8 y las 14 horas, con la participación de alumnos de las escuelas primarias y secundarias de San Lorenzo y la región. Este miércoles tuvo lugar la presentación del encuentro, que organiza la Municipalidad de San Lorenzo junto al Ministerio de Educación de la provincia y del Centro de Educación Física Nº 14.

Tras el éxito de su primera edición, el año pasado, San Lorenzo volverá a ser sede del encuentro deportivo “Jugarte”, esta vez con más de 30 disciplinas que se concentrarán en el Polideportivo Municipal. La actividad se desarrollará los días 5 y 6 de noviembre entre las 8 y las 14 h, con la participación de alumnos de las escuelas primarias y secundarias de San Lorenzo y la región.

En espacios especialmente acondicionados para la ocasión, habrá fútbol tenis, futsal, hockey, básquet, tenis, pádel, vóley, beach vóley, atletismo (carrera – postas – salto en largo), golf, gimnasia deportiva, ping pong, canotaje, pádel surf, bmx – rollers – skate, artes marciales, tiro con arco, ajedrez, palestra, zumba, natación, cultura inquieta – freestyle (rap y baile urbano), zumba, plaza blanda, patín artístico, natación, automovilismo, motociclismo, ciclismo y cuatriciclo. Todos contarán con cobertura médica, puestos de hidratación y voluntarios encargados de la organización.

Este miércoles por la mañana en el auditorio del Complejo Museológico se llevó adelante la presentación del evento. Del encuentro participaron el intendente Leonardo Raimundo; el subsecretario de Deportes, Roque Caballero; la supervisora de Educación Física del Ministerio de Educación, Claudia Burnet; funcionarios del Ejecutivo Municipal, concejales, y docentes de la región.

Tras la bienvenida del primer mandatario local, Roque Caballero felicitó a los profesores de educación física por el trabajo que llevan adelante y en referencia al evento, expresó: “Este año redoblamos la apuesta, porque en 2024 llevamos adelante 15 disciplinas y este año serán 30, en un Polideportivo que hace algunos años sólo tenía una pileta de natación y hoy cuenta con instalaciones de primer nivel. La idea central es que los chicos se acerquen a deportes que quizás los acompañen toda su vida y puedan despegarse de las pantallas”.

Organizan el “Jugarte” la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de San Lorenzo, con el apoyo del Ministerio de Educación de la provincia y del Centro de Educación Física Nº 14.

