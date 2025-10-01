El “Ecocanje en tu barrio” debutó en José Hernández con gran respuesta de los vecinos



La primera jornada del programa tuvo lugar este miércoles en la vecinal del barrio. Se recolectaron plásticos, vidrio, cartón, papel, aluminio y tetrabrik, que serán enviados a plantas recicladoras para su recuperación. La iniciativa se enmarca en el plan integral San Lorenzo Recicla y continuará cada dos semanas en distintos puntos de la ciudad.

Durante la mañana los vecinos acercaron botellas y tapitas plásticas, vidrio, cartón, papel, envases de aluminio y tetrabrik, a cambio de diferentes obsequios, como plantines, semillas, lápices plantables y cepillos de dientes biodegradables.

Todo el material será trasladado a una planta recicladora de la localidad de Totoras, que convertirá el plástico en objetos útiles, como palas y baldes. El cartón se reciclará como papel, el vidrio irá a una embotelladora y el metal se destinará a fundición.

El Ecocanje tiene como objetivos recuperar residuos, premiar a quienes separan sus desechos y generar conciencia ecológica en toda la comunidad. La iniciativa continuará cada dos semanas en distintos barrios de la ciudad, para que más sanlorencinos puedan sumarse a esta propuesta sustentable.

Cronograma (siempre de 10 a 12 h)

15/10 – Barrio San Martín (Vecinal, D. Porteau 246)

29/10 – Barrio Díaz Vélez (Plaza de las Américas, Av. San Martín y Eva Perón)

12/11 – Barrio Bouchard (Vecinal, Gurel 850)

26/11 – Barrio 1° de Julio (Plaza Otero, Sargento Cabral y Catamarca)

10/12 – Barrio Fonavi Oeste (Plaza Mortarotti, Hugo del Carril y C. Escalada)

17/12 – Barrio Del Combate (Plaza Pulmón Verde, S. Cabral y S. del Estero)

