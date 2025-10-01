Un buen momento: desde la cría hasta el engorde, la ganadería transita una coyuntura de altos márgenes





Al analizar en moneda constante (pesos de agosto de 2025) los modelos más representativos de cada actividad ganadera, se observa que prácticamente todos los planteos productivos ofrecen hoy márgenes brutos superiores al promedio de la serie, iniciada en junio de 2011.

En el caso de la cría, los márgenes calculados para una explotación de 450 hectáreas en la Cuenca del Salado, con una carga de 0,58 vientres por hectárea y un destete del 72%, arrojan para agosto unos $236.961 por hectárea, lo que representa un 20% más que el promedio de la serie y un 32% superior al margen estimado doce meses atrás.

Así lo resume el último artículo de Rosgan publicado esta semana. De igual modo, el modelo productivo que contempla un sistema de ciclo completo en el centro-sur de Córdoba ofrece actualmente un margen bruto de $219.582 por hectárea, lo que representa un 17% superior al promedio de la serie y un 45% más alto que en agosto de 2024.

INVERNADA Y ENGORDE

Por su parte, el eslabón intermedio de invernada (modelo de alta producción desarrollado para el sur de Córdoba y norte de La Pampa) arroja un margen bruto actual de $382.937 por hectárea, valores que resultan ligeramente por encima del promedio de la serie, pero 24% superiores a los registrados en la misma fecha del año anterior.

Una lectura similar corresponde a los planteos más intensivos de engorde. En este caso, el margen bruto estimado por cabeza terminada en feedlots es de $16.376, cuatro veces superior al promedio de la serie.

Por otro lado, el margen de un sistema de recría más terminación a corral —según los parámetros del modelo utilizado— arroja aproximadamente $41.579 por cabeza, frente a más de $14.000 de pérdida que marca el promedio histórico.

Ahora bien, un punto interesante a analizar es cómo se relacionan estos resultados económicos con los flujos reales de hacienda para cada período. “En el caso de la cría, se observa que durante años de buenos márgenes relativos la zafra de terneros tiende a acelerarse”, sostiene el Rosgan.

Tal es el caso de este año, en el que, de enero a agosto, la salida de terneros de los campos de cría representa el 55% del stock inicial registrado para esa categoría (según datos de stock al 31 de diciembre), constituyéndose en el año con mayor salida relativa y mejores márgenes para la actividad.

Mercado de invernada: la doble cara de los buenos precios

BUEN NIVEL DE ENCIERRE

Del mismo modo, al analizar los márgenes de los feedlots en los últimos años, se observa claramente la respuesta en el nivel de actividad relativa, es decir, la contribución del feedlot a la faena total, en función de los márgenes con los que llegaban los corrales a agosto de cada año.

Este año, aunque el margen es ajustado —volviéndose negativo tras considerar el costo financiero de la actividad—, hasta agosto fue uno de los períodos más saludables para el feedlot, lo cual también se refleja en la participación de sus animales en la faena total.

Esta creciente participación del feedlot como abastecedor de animales terminados para faena es una tendencia que se viene registrando de manera concomitante con el aumento de las recrías a campo.

“Tal como hemos señalado en informes anteriores, se trata de una etapa complementaria a la recría, cuya consolidación permite avanzar hacia procesos de producción de animales más pesados”, dicen en la entidad.

Hasta el momento, los datos de producción disponibles hasta agosto parecen confirmar esta tendencia, con una ligera recuperación de los pesos medios por res, que lentamente se acercan nuevamente a los máximos registrados en 2022, con casi 250 kilos en promedio para los machos y 211 kilos en promedio para las hembras.

UN CONTEXTO COMPLEJO

No obstante, en contextos más volátiles y con costos de producción elevados, este sistema de recría y terminación a corral bien puede convertirse en una herramienta eficiente para producir la misma cantidad de kilos, pero a un menor costo.

Según surge del mismo informe de la SAGPyA, el modelo de producción de novillos pesados comenzó a ofrecer mejores márgenes que el de novillitos livianos de 400 kg, debido a que la relación de valores entre ambas categorías se invirtió.

Carne con precios récord: una ola mundial que Argentina corre riesgo de no poder surfear

Históricamente, la diferencia a favor del liviano fue más frecuente, pero a partir de 2024 —detalla el informe— “esa tendencia comenzó a cambiar, superando en algunos meses al pesado sobre el liviano”.

En efecto, durante el último año, el precio del novillo pesado en Mercado Agroganadero (MAG) aumentó en términos corrientes un 63%, pasando de $1.900 a $3.100 el kilo, mientras que el precio del novillito liviano creció un 53% interanual, pasando de $2.150 a $3.300 el kilo, tomando como referencia el promedio a agosto según el período analizado.

Sin dudas, esta relación de precios entre el pesado y el liviano ofrece un incentivo al agregado de kilos. No obstante, el aumento del costo financiero registrado en los últimos meses, sumado a la elevada volatilidad que percibe el mercado y a la reciente caída del tipo de cambio, conforman un escenario sumamente adverso para aquellos ciclos de producción más largos, orientados a la exportación.

“Se trata de un contexto que, de no revertirse prontamente, podría opacar el buen momento que la ganadería viene registrando, no solo a nivel local, sino especialmente de cara al escenario global”, concluye el informe.

Con información de INFOCAMPO

AGRONEGOCIOS.COM.AR