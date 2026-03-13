Sabios concejos para iniciar tu camino interior.



manifestar es pensar tanto en algo que se termine haciendo realidad. y te cuento un secreto, venís manifestando toda tu vida. la realidad que vivís día a día es el resultado de los pensamientos que tenés día a día. quizás crees que reaccionas ante algo que pasa en tu vida, pero es esa reacción la que sigue manifestando esa realidad, sea buena o mala, lo que se termina convirtiendo en ciclo.

la buena noticia es que podes romper ese ciclo de la misma manera que lo creaste: con tus pensamientos.

por ahora, olvidate de métodos, técnicas, subliminales y afirmaciones. quiero que te centres en los pensamientos. porque de nada sirve afirmar por 3 horas si el resto del día vas a seguir pensando lo mismo. si hoy tenés una vida que no gusta, dudo que te hayas tomado el tiempo de sentarte a escribir 3, 6 y 9 veces al día “tengo una vida que no me gusta”. simplemente lo pensas; cada vez que algo no sale como vos querés, cada vez que una persona te falla, cada vez que tenes que ir a trabajar o estudiar y no querés. y eso se volvió una rutina. es importante que entiendas por fin qué es manifestar: no es escribir cartas al universo, prender una vela blanca y decir afirmaciones positivas al espejo. manifestar es nuestro derecho divino. quien sea que nos haya creado, no lo hizo para ponernos en esta tierra y hacernos sufrir. tenemos la libertad de hacer lo que queramos, y para este punto todos tenemos una historia de éxito dentro de la manifestación, sea que manifestaste un auto o un mensaje. el poder es real y existe en todos nosotros. es momento de que lo usemos a nuestro favor.

el primer paso es entender que los pensamientos negativos que aparecen en tu mente no son tuyos, son una repetición de creencias arraigadas en tu mente subconsciente. también, entender que no sos quien piensa, sos quien escucha. y tenes todo el derecho de ignorar cualquier pensamiento que no te guste ¿y que significa ignorarlo? no contestarle, o en su defecto, contestarle con un pensamiento positivo. esto al principio si puede sentirse raro: imaginate que esa voz que escuchas en tu mente es de una persona, con un nombre y una cara (quizás te estés imaginando a alguien específico, y es que suele pasar que ciertas creencias que tenemos son cosas que una persona específica nos repitió tanto hasta que se quedaron grabadas en nuestra mente). si venís escuchando hace años a una persona decir ciertas cosas y nunca la contradecís y encima, estás de su lado y le contestas “si, tenes razón”, ese primer acto de rebeldía de contradecirla se va a sentir incómodo, probablemente tengas miedo que esa persona reaccione, y seguramente lo haga. años de un modelo mental no se rompen en un día, se rompen con práctica y constancia, tenés que estar dispuesto o dispuesta a tomar la riendas de tu mente, a dejar de ser la persona que escucha y agacha la cabeza ante pensamientos que no querés seguir escuchando, y empezar a crear y creer tus propios pensamientos.

el segundo paso es pensar a tu favor. te aseguro que no hay una receta secreta, un hechizo o un método mágico. sos vos y tus pensamientos. pensar a tu favor. y para esto vas a necesitar ser consciente de lo que estás pensando. y en esto tenés que poner más atención si tenes muchos pensamientos negativos o abrumadores, no solo con respecto a tu manifestación específica sino en general. si es necesario, abrí las notas en tu celular o agarra papel y lápiz y escribí todo lo malo que pase por tu cabeza, vaciá tu mente de lo que ya no querés pensar. y hacelo ya, ahora. no esperes hasta el lunes, no esperes hasta que empiece el 2026. te tenés que comprometer tanto con la vida que querés tener que pensar a tu favor se tiene que volver un hábito que haces ya de manera inconsciente. empezá a hacerlo desde ya, incluso si se siente raro al principio. cuando termines de leer esto, seguí con tu vida y cada vez que pienses algo que no quieras ver en tu realidad, pensá diferente. y sé que es cómodo y fácil seguir pensando igual, sé que cada vez que viene un pensamiento malo es cómodo y fácil estar de acuerdo con ese pensamiento, alimentarlo con más pensamientos negativos, terminar creyendo que tu vida ya no tiene arreglo y listo. es cómodo y fácil porque no tenes que hacer nada para cambiar, porque cambiar lleva tiempo, esfuerzo y ganas. por eso te propuse hace unas líneas atrás vaciar tu mente de lo que ya no querés y empezar de 0. estoy segura que sos de esas personas que desea cosas maravillosas y gigantes en su vida: que esta sea tu señal para empezar a identificarte con la persona que puede manifestar sin problema y que sin duda esta destinada a experimentar todo lo que desea.

el tercer paso tiene más que ver con tu rutina. como ya te dije, no sirve de nada afirmar mucho si el resto del día vas a quejarte, pensar en tu contra y vivir una vida que no te gusta. como seres humanos nos componen tres cosas principales: cuerpo, alma y mente. y como en la manifestación vamos a hacer especial uso de nuestra mente, tenemos que procurar también darle la atención necesaria a las otras dos áreas.

empezando por el cuerpo, voy a recomendarte primero lo básico: que duermas 8 horas, que comas lo más liviano y sano posible (sobre todo a la noche), que tomes agua, que te muevas todos los días, sea bailando, haciendo ejercicio o dando vuelta tu casa para limpiarla. toda la energía que no se canaliza a través del cuerpo queda estancada en la mente, lo que nos hace ser más propensos a sobrepensar y por lo general, sobrepensamos cosas negativas. y si bien te dije que canceles cada pensamientos negativo con un pensamiento positivo, incluso eso puede volverse parte de este circulo vicioso de quedarse estancado en la mente. a veces, lo mejor que podes hacer es volver al cuerpo, moverte, cocinar, bañarte, salir a caminar, estirar, barrer el piso, sacar a pasear a tu perro, ordenar tu ropa.

la realidad es que los “bloqueos” a la hora de manifestar tienen que ver con vivir demasiado en la mente, al punto de llegar a permanecer constantemente en un estado de supervivencia en donde querés controlar todo, y manifestar se vuelve “difícil” porque buscamos el alivio en la manifestación instantánea (algo que termina generando esta ansiedad por chequear a cada rato el 3d para ver si nuestra manifestación ya llegó, pero esto es un tema para otro posteo). vivir en desconexión con tu cuerpo te va a llevar a sentir que no estás en un lugar seguro, y vas a buscar la seguridad en el afuera, y en el afuera no hay otra cosa más que tus pensamientos reflejados. de ahí viene la importancia de la relación entre cuerpo y mente. tu cuerpo no puede estar seguro si no sos capaz de ver lo bueno que hay en tu vida, no podes ver lo bueno que hay en tu vida si solo pensas en negativo, y no podes pensar en positivo si tu cuerpo vive estresado. y, aunque el tema del estado de supervivencia también es un tema para otro posteo, te invito a que conectes más con el presente: que incluso queriendo manifestar la cosa mas grande del mundo, puedas sentarte, apoyar las manos en tu pecho y darte cuenta que no dependes de nada externo para ser feliz, que tu vida ya está completa. eso te va a dar más calma, más claridad, y vas a poder empezar a manifestar desde el disfrute y no desde la necesidad.

la otra área importante, el alma, se alimenta a través de prácticas quizás un poco más espirituales, religiosas si se quiere, y tiene mucho que ver con la gratitud también. si tenés la creencia de que hay algo más arriba de nosotros, llamado dios, universo, fuente, ser superior, etc, siempre podés recurrir a él a través de la meditación, la oración o simplemente una tarde en silencio mirando el cielo. sentarte a agradecer todo lo que tenés, lo que todavía no se manifestó en tu realidad externa (3d) pero ya sabés que es tuyo, agradecer por tu vida, agradecer porque reconoces el poder que tenes.

tengo esta creencia personal de que el alma es lo que más nuestro es, siendo que el cuerpo es materia que puede destruirse y la mente es un conjunto de programas funcionando sin parar. el alma es quien sos vos, de donde nace todo. y es ahí donde tienen que nacer la gratitud de lo que ya tenés, y el amor que te motive a trabajar junto con la otras dos áreas (cuerpo y mente) para poder manifestar la vida de tus sueños.

finalmente, la mente. acá si vamos a adentrarnos en ciertos métodos con la repetición de afirmaciones. ya profundizamos en cómo funciona la mente y en el hecho de que lo más importante son tus pensamientos, que controlarlos y manejarlos a tu antojo tiene que convertirse en algo del día a día. una vez que reconoces tu poder como la persona que crea tu realidad, es un buen momento para empezar a usar herramientas que te ayuden a crear ese nuevo modelo mental que te va a permitir manifestar la vida de tus sueños. repetir afirmaciones no tiene nada mágico, son tan solo pensamientos. ya te puse el ejemplo de que no necesitaste afirmaciones específicas para manifestar algo no deseado en tu 3d, y que lo mismo ocurre para lo que si deseas. sin embargo, después de tantos años con un modelo mental negativo, es de mucha ayuda empezar a hacer afirmaciones de manera consciente hasta que se vuelvan parte de nuestro dialogo mental inconsciente y diario.

¿qué es una afirmación? es una simple oración que afirma algo, sea positivo o negativo. puede ser como vos quieras, puede estar en pasado, presente o futuro, puedo empezar con “yo soy”. la única regla es que sea a tú favor.

yo personalmente ni bien abro los ojos, repito sin parar “hoy va a ser un día hermoso”. mientras me lavo los dientes, no me dejo llevar por la imagen que puedo ver en el espejo, solo repito “hoy estoy más hermosa que nunca”. no es necesario que repitas como un robot, podes simplemente tener conversaciones en tu mente. cuando levantes el celular y todavía no veas el mensaje de tu persona específica, podes empezar a hablar en tu mente “me encanta recibir mensajes lindos y me encanta hablar con esta persona, pero sobre todo, estoy seguro/a que esta persona ama hablar conmigo, ¿y quien no? soy una persona tan divertida, tan atractiva. es normal para mí atraer personas como un imán”. tenes la libertad de pensar lo que quieras, de crear tus propios pensamientos, de imaginar las escenas más hermosas. usa ese poder a tu favor.

repetir afirmaciones, escuchar subliminales, y cualquier otro tipo de técnica no hacen más que ayudarte, pero no manifiestan, quien manifiesta sos vos. y aunque la creencia de “tan solo escuchando este subliminal puedo manifestar x cosa” también es una creencia que podes integrar, lo mejor siempre va a ser convertirte en la persona que no necesita ningún método para manifestar porque, y lo vuelvo a repetir, así como no necesitaste magia para manifestar cosas malas, tampoco la vas a necesitar para manifestar cosas buenas. son vos y tus pensamientos, todo el resto es complementario, son herramientas que te pueden ayudar, y lo ideal es que te diviertas usándolas y nunca dependas de ellas, porque el poder está en vos.

espero que éste sea la última guía que necesitas para aprender a manifestar, espero que nunca más te encuentres a vos misma/o llorando y buscando respuestas de cómo conseguir la vida de tus sueños.

espero que por fin puedas entender que el poder está en vos, que el poder siempre estuvo en vos, que todo lo que sucede en tu vida lo manifestaste vos, y lejos de echarte la culpa por haber manifestado algo que no querías, reconoce el poder que tenés. reconoce la capacidad que tenés para crear cosas grandiosas, regocijate en el merecimiento, no te acobardes: imaginate la casa más lujosa, la cantidad de dinero más grande que nunca viste en tu vida, la pareja perfecta que cumple con cada uno de tus gustos, una salud impecable, una vida nueva en otra ciudad, otro país, otro continente: una vida que se acomode a cada uno de tus estándares. no aceptes menos de lo que querés, nos gastes tiempo imaginando menos de lo que querés.

decidí que vida querés vivir, pensa siempre a tu favor y nunca te conformes con menos.

gracias por leer

