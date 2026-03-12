Desde cada lugar de la provincia, junto a la comunidad educativa, las y los docentes volvemos a expresar con firmeza nuestros reclamos en defensa de la Escuela Pública y de nuestros derechos laborales.

Esta jornada de protesta se lleva adelante para visibilizar la situación que atraviesa la docencia santafesina y para exigir respuestas concretas del gobierno provincial.

Nuestros reclamos:

• Cláusula gatillo ya, para no seguir perdiendo frente a la inflación.

• Recuperación del poder adquisitivo: ningún salario por debajo de la línea de pobreza.

• Aumento salarial en blanco para activos y jubilados.

• Pago inmediato de los aumentos a jubiladas y jubilados.

• No al aporte solidario que injustamente pagan las y los jubilados.

• Garantizar concursos, traslados y la carrera docente sin interrupciones.

• Transparencia en el funcionamiento de la Junta Médica.

• Garantizar todas las prestaciones de IAPOS.

• Derogación del presentismo y rechazo a la reforma jubilatoria.

• No al cierre unilateral de la paritaria.

La defensa de la escuela pública comienza por respetar a quienes la sostenemos todos los días.

Seguimos organizados, en unidad, en la calle y en cada escuela, junto a la comunidad, defendiendo la educación pública.

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

AMSAFE San Lorenzo