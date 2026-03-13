PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Podríamos argumentar que estamos viviendo en uno de los momentos más absurdos de la historia de la humanidad, un momento en que nosotros, como planeta, tenemos todo lo necesario para satisfacer nuestras necesidades y vivir vidas pacíficas, pero permanecemos paralizados por el peso de nuestras condiciones actuales.

La violencia y las guerras, la pobreza y la desigualdad, la concentración del poder en manos de unos pocos, la contaminación, el aumento de las tasas de suicidio y la silenciosa epidemia de la depresión, estos no son problemas que se pueden resolver dentro de las condiciones que los crearon. Ninguna cantidad de esfuerzo aplicado al sistema presente producirá el futuro que necesitamos.

La energía de nuestro tiempo no debe desperdiciarse tratando de arreglar lo que no se puede fijar desde dentro. Debe ir completamente hacia la construcción de algo nuevo.

Hubo un tiempo en que la gente visionaria daba dirección hacia el futuro, y un ejemplo muy simple era la construcción de la línea de metro 7 Train en Queens, Nueva York, alrededor de 1910, construida antes de que nadie viviera allí, antes de que se hubiera erigido un solo edificio de viviendas. El tren corría por el medio de los campos y granjas. Ahora transporta a miles de personas por hora, a la hora punta.

Los constructores no arreglaron los viejos caminos. Colocaron nuevas pistas a través de campos vacíos.

El trabajo de hoy es construir la realidad del mañana, y ya hay signos que apuntan en esa dirección, visibles para aquellos que saben leerlos.

La diversidad es uno de estos signos. En todas sus formas, la diversidad ahora se reconoce en todos los campos: en ciencia, tecnología, cultura y etnia, orientación sexual, comida, arte, política y más. Las grandes instituciones se están derrumbando en estructuras fragmentadas que convergen en función de la situación y las necesidades del momento, haciéndolos altamente adaptables y flexibles, pero mucho más complejas de manipular y controlar. Ya no hay un solo modelo dominante.

La tecnología ofrece otro ejemplo. El auge del software de código abierto ha demostrado cómo una idea puede escalar en todo el mundo moderno y continuar adaptándose al futuro. Linux fue creado en 1991 por un estudiante finlandés en la Universidad de Helsinki como un proyecto de pasatiempo gratuito de código abierto. Motivado por las limitaciones del sistema operativo Minix y el deseo de explorar el hardware 80386, desarrolló un emulador de terminal que evolucionó hasta convertirse en un núcleo similar a Unix. Hoy en día, la familia de sistemas operativos Linux funciona como la “red troncal invisible” de la tecnología moderna, dominando la infraestructura de backend, la computación en la nube y los dispositivos integrados, mientras crece constantemente en el escritorio. Linux ahora impulsa más del 96% del millón de servidores web y el 100% de los 500 superordenadores más rápidos del mundo. Algunos ingenieros argumentan que la IA debería seguir el mismo modelo de código abierto si quiere seguir siendo relevante y no quedar encerrado en manos de unas pocas corporaciones.

La energía renovable también ha aumentado en la última década a una escala que alguna vez fue difícil de imaginar, otra señal de que cuando la necesidad y la visión se alinean, la transformación sigue.

Todo, desde las estructuras locales hasta las globales, se está moviendo en la dirección de la complementariedad, el intercambio y la falta de fronteras, incluida la economía, la ciencia, las comunicaciones, la producción e incluso los sistemas políticos. Debajo de los océanos del mundo se encuentra una vasta red de cables de fibra óptica que forma el verdadero sistema nervioso de la economía digital global. Más del 95% del tráfico global de datos, incluidas las transacciones financieras que exceden los $ 10 billones diarios en los mercados de divisas, las comunicaciones diplomáticas y el comercio electrónico global valorado en más de $ 5.8 billones anuales, viaja a través de estos cables submarinos. No avanzamos hacia la interdependencia. Ya estamos dentro de ella.

Así como se deben construir nuevos modelos, los viejos deben quedarse atrás. Existen tecnologías cuya existencia continua es incompatible con cualquier futuro habitable. Entre ellas están las armas nucleares, cuya existencia amenaza nuestra supervivencia colectiva. No tienen lugar en el mundo que nosotros estamos construyendo.

Incluso nuestros sistemas educativos pertenecen a otra era. Fueron diseñados para resolver problemas estándar y predecibles, pero el futuro pertenece a aquellos que pueden navegar por lo no estándar, lo ambiguo, lo genuinamente desconocido. Estos son precisamente los problemas que la IA no puede resolver, comprender o controlar.

También hay estructuras mentales heredadas de una época anterior que deben quedar atrás. La principal de ellas es la noción de “nosotros vs. ellos”, una construcción que ha producido sufrimiento inconmensurable, ha levantado muros entre personas y ha ejecutado la cooperación misma que requiere el futuro. Si no hay “nosotros” y no hay “ellos”, solo hay humanidad, unida por valores compartidos y el trabajo común de aprender a habitar este planeta juntos.

Bajo esto, sin embargo, se encuentra algo más profundo: una amplia falta de autoconocimiento. La capacidad de introspección, de comprender el propio paisaje de formación, de distinguir entre diferentes niveles y estados de experiencia interior. Las estructuras exteriores que estamos tratando de construir no se mantendrán si las personas que las construyen permanecen opacas para sí mismas.

Esto no es una convocatoria a retirarse del sufrimiento del mundo de hoy. Es un reconocimiento de que el cambio duradero nunca se ha originado dentro de las estructuras que busca transformar. Las crisis que enfrentamos no se originaron naturalmente. Y nuestra capacidad para responder a ellas depende, más de lo que reconocemos, de nuestra capacidad de definir intencionalmente lo que estamos construyendo y por qué.

El campo del futuro está en gran parte intacto. Aquellos que trabajan en él tienden a ser menos consumidos por las urgencias actuales y más enfocados en preparar el terreno para lo que viene después. La empatía y la capacidad de mantener la complejidad son capacidades a prueba de futuro, no porque sean habilidades blandas, sino porque los problemas genuinamente no estándar que se avecinan no pueden ser navegados solo por el cálculo. Las personas que darán forma al mañana serán las que estén comprometidas con algo más grande que ellos mismos: las generaciones que siguen, el ser humano que aún se está formando, la simple insistencia de que la vida humana tiene sentido. Cuando todo se entiende como conectado, lo que sale mal en un lugar se entiende que tiene consecuencias en todas partes, y esa comprensión cambia la forma en que una persona se mueve por el mundo.

La tarea que tenemos ante nosotros no es simplemente resolver problemas, sino ampliar la profundidad y la escala de la experiencia humana misma: construir, como lo hicieron esos ingenieros en los campos de Queens, antes de que la ciudad exista.

David Andersson

