Coinbase endurece el teletrabajo: hackers norcoreanos obligan a imponer presencialidad y más controles



Coinbase, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, ha dado un giro radical en su política laboral. Tras detectar intentos de infiltración de trabajadores norcoreanos, exige presencialidad, ciudadanía estadounidense y medidas de seguridad reforzadas para evitar robos millonarios y proteger su supervivencia frente a ciberamenazas crecientes.

Nota original en: GIZMODO