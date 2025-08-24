1900 – FRIEDRICH NIETZSCHE.

A la edad de 55 años muere en la ciudad alemana de Weimar el filósofo, poeta y filólogo Friedrich Wilhelm Nietzsche. Uno de los intelectuales más influyentes en la cultura occidental y autor de “Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie”, al que se considera su obra maestra.

1930 – SEAN CONNERY. Nace en la ciudad de Edimburgo, el actor escocés y productor de cine Sean Connery, ganador de un premio Óscar, dos BAFTA y tres Globo de Oro. Es uno de los actores que encarnó al personaje de James Bond en la saga de filmes sobre el agente 007 del servicio secreto británico. Filmó más de 70 películas.

1949 – GENE SIMMONS. Nace en la ciudad israelí de Haifa el músico, compositor y cantante Chaim Witz, más conocido como Gene Simmons, bajista y vocalista de la banda de rock estadounidense Kiss, a la que fundó junto con el guitarrista estadounidense Paul Stanley.

1954 – ELVIS COSTELLO. Nace en Londres el músico, cantante y compositor británico Declan Patrick MacManus, conocido con el nombre artístico de Elvis Costello, autor de más de 300 canciones que lleva editados 40 álbumes y ganador de un premio Grammy.

1958 – TIM BURTON. Nace en la ciudad de Burbank (California, EEUU) el director y productor de cine estadounidense Timothy “Tim” Burton, ganador de un premio Emmy y un Globo de Oro. Lleva filmadas más de 30 películas, entre ellas las exitosas Charlie y la fábrica de chocolate y El gran pez.

1970 – CLAUDIA SCHIFFER. Nace en el municipio alemán de Rheinberg la modelo Claudia Schiffer, quien llegó a ser una de las más cotizadas del mundo. Fue una de las “supermodelos” de la década de 1990 junto a la británica Naomi Campbell y la estadounidense Cindy Crawford.

1984 – TRUMAN CAPOTE. Muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU), a la edad de 59 años, el escritor y periodista estadounidense Truman Capote (Truman Streckfus Persons), autor de las novelas Desayuno en Tiffany’s, llevada al cine en 1961, y A sangre fría, considerada iniciadora del género “no ficción”.

2012 – NEIL ARMSTRONG. A la edad de 82 años muere en la ciudad de Cincinnati (Ohio, EEUU) el ingeniero espacial y astronauta estadounidense Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo XI de la NASA quien el 21 de julio de 1969 se convirtió en el primer humano en pisar el suelo lunar.

DÍA DEL PELUQUERO. Se celebra el Día Mundial del Peluquero en conmemoración de la fecha de 1270 en la que murió el rey Luis IX de Francia, quien en su reinado declaró “hombre libre” a su peluquero personal, por lo que esa profesión dejó de ser “plebeya”. En Argentina comenzó a celebrarse en 1877, cuando se fundó la Sociedad de Barberos y Peluqueros.

