El intendente Raimundo recibió a los autores de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo Joven



Los alumnos de las escuelas Nº 477, Nº 548 y Nº 8111 presentaron las iniciativas más votadas por sus pares: una obra deportiva en la Plaza de las Américas y programas de salud animal, inteligencia artificial y prevención de adicciones. Todos serán ejecutados por la Municipalidad en 2026.

Este lunes por la mañana, en la Sala de Prensa Municipal, el intendente Leonardo Raimundo recibió a los autores de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo Joven (PPJ), que se dieron a conocer el martes pasado. En un encuentro del que también participaron el secretario de Coordinación General, Alejandro Cabral, el equipo técnico del PPJ y docentes de los establecimientos educativos, el mandatario local compartió un desayuno con alumnos de 5º año de las escuelas Nº 477, Nº 548 y Nº 8111.

Los estudiantes habían presentado las iniciativas que más votos recibieron entre sus pares de toda la ciudad: una obra deportiva en la Plaza de las Américas y programas de salud animal, inteligencia artificial en las aulas y de prevención de adicciones. “Son proyectos muy interesantes y necesarios, que se realizarán a partir de una herramienta de participación cívica que es útil e instructiva. Les agradezco su compromiso con la ciudad”, expresó Raimundo.

Inicialmente, en un encuentro desarrollado en el Centro Cultural el 9 de mayo pasado, delegados de 4º, 5º y 6º grado de todas las escuelas secundarias de San Lorenzo compartieron iniciativas sobre diferentes temáticas de interés público.

Luego se abrió la fase de factibilidad, en la que equipos de las diferentes áreas municipales determinaron la viabilidad de los proyectos con base en tres criterios: jurídico, técnico y económico.

Los que pasaron ese filtro fueron sometidos a votación electrónica, proceso del que pudieron participar todos los alumnos sanlorencinos mayores de 16 años

Los proyectos elegidos por los propios estudiantes serán ejecutados por la Municipalidad en 2026.

Los proyectos y sus autores

1° puesto: “Cancha de fútbol y básquet” (Esc. de Educación Técnica N°477 “Combate de San Lorenzo”) – 476 votos. La propuesta apunta a mejorar la cancha de la plaza Las Américas, con arcos, cerramiento perimetral y luminarias, para convertirla en un espacio seguro y versátil de práctica deportiva.

2° puesto: “Salud animal” (Esc. de Enseñanza Media N°548 “Mariano Moreno”) – 387 votos. El proyecto plantea la organización de jornadas de adopción para promover la tenencia responsable y brindar hogar a los animales de refugios locales.

3° puesto: “Inteligencia artificial en las aulas” (E.E.S.O.P.I. N°8111 “Nuestra Señora de la Misericordia”) – 355 votos. La iniciativa propone capacitar a docentes y estudiantes en el uso de la IA mediante talleres y charlas.

4° puesto: “Una vida sin drogas” (Esc. de Enseñanza Media N°548 “Mariano Moreno”) – 201 votos. Se busca prevenir el consumo de sustancias a través de talleres y charlas con profesionales especializados.

