Ciclogénesis en Argentina: Se prevé lluvias intensas en gran parte del país



Una depresión atmosférica se desplazará sobre el centro de Argentina en las próximas jornadas, en combinación con el paso de dos frentes fríos generarán precipitaciones abundantes y generalizadas en varias provincias.

En un informe publicado en el sitio de Infoagro, en unos días se espera que se concreten acumulados de lluvia considerables, especialmente en la región central del país y la zona núcleo, así como en vastas regiones del norte del país. Este fenómeno meteorológico podría tener implicaciones importantes en cuanto a los acumulados de lluvias previstos.

Según el pronóstico emitido en Inmfoagro, las precipitaciones más contundentes se presentarán durante la semana próxima, momento en que un centro de baja presión (B) o ciclogénesis cruzará a la región central del país, dejando lluvias en varias provincias de Cuyo y centro entre el lunes 18 y el martes 19 de agosto, abarcando a Córdoba, San Luis y sur de La Rioja.

Si bien algunas áreas experimentarán lluvias, la mayor intensidad y acumulación se concentrará particularmente en el centro del país, según Infoagro. Las lluvias avanzarán sobre la zona núcleo, con tiempo inestable en el caso de Santa Fe y Entre Ríos. En la provincia de Buenos Aires y La Pampa la nubosidad se mantendrá variable, con tiempo inestable. Lluvias asociadas a chaparrones y algunas tormentas. Los acumulados previstos por el momento superarán los 50 y 70 milímetros, con montos que pueden llegar a los 100 milímetros de forma puntual.

Para el norte del país el tiempo también se presentará inestable en toda la región, con la evolución de lluvias, en caso del NEA y extremo norte: Formosa, Santiago del Estero, Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones. También para el NOA se prevé tiempo inestable, en el caso de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, con cielo mayormente cubierto y el desarrollo de lluvias. Los acumulados en el norte del país se ubicarán entre los 20, 30 y 40 milímetros.

En la región de cordillera de Cuyo

El avance de una ciclogénesis provocará intensos vientos ciclónicos en la región central de Chile y centro de Cuyo entre el lunes y el martes. El impacto de la depresión atmosférica provocará intensas lluvias y nevadas en la cordillera de Los Andes de Mendoza, oeste de San Juan y oeste de la Rioja.

En el mapa inferior se puede apreciar los acumulados totales de lluvias dentro de los próximos días, con instancia clave en cuanto a la magnitud de precipitaciones del 18 al 20 de agosto,

¿Que es una ciclogenesis y como afecta al centro de Argentina?

Una ciclogénesis es el proceso meteorológico de desarrollo o fortalecimiento de una circulación ciclónica en los niveles bajos de la atmósfera. Se trata de un fenómeno común que ocurre en las latitudes medias, como las de Argentina. La ciclogénesis se alimenta de la interacción entre masas de aire con distintas características térmicas y niveles de humedad, lo que genera un sistema de baja presión con vientos que, en el hemisferio sur, giran en sentido horario.

Efectos en el centro de Argentina

Cuando una ciclogénesis afecta el centro de Argentina, puede provocar una variedad de fenómenos meteorológicos severos. La combinación de aire cálido y húmedo con un frente frío puede dar lugar a:

Fuertes vientos : Acompañados de intensas ráfagas que pueden superar los 80 km/h en zonas costeras.

: Acompañados de intensas ráfagas que pueden superar los 80 km/h en zonas costeras. Lluvias y tormentas intensas : Con una gran cantidad de agua en cortos periodos, lo que puede causar anegamientos e inundaciones.

: Con una gran cantidad de agua en cortos periodos, lo que puede causar anegamientos e inundaciones. Descenso de temperatura : A medida que el sistema se profundiza, arrastra aire frío del sur, provocando un descenso marcado de las temperaturas.

: A medida que el sistema se profundiza, arrastra aire frío del sur, provocando un descenso marcado de las temperaturas. Caída de granizo: Ocasionada por las tormentas intensas asociadas al sistema.

En el centro de Argentina, y particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una ciclogénesis suele generar alertas meteorológicas, instando a la población a tomar precauciones.

Fuente: NuestroClima.com