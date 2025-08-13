Abrieron los sobres de la licitación para la obra de reformas en la guardia del hospital



La intervención consistirá en la ampliación y refuncionalización del sector, donde se implementará un sistema de triaje para optimizar la atención. En una primera etapa, los trabajos edilicios abarcarán el ingreso ambulatorio, la zona de admisión, la enfermería, los consultorios y los baños públicos. Se presentaron tres ofertas económicas.

En un acto desarrollado con la presencia del intendente Leonardo Raimundo, se conocieron las tres ofertas para concretar la primera etapa de la obra de reformas en la guardia del Hospital Granaderos a Caballo. La apertura de sobres se llevó a cabo este miércoles por la mañana en la plazoleta del efector, ubicada en el cruce de Riccheri y Colón.

La intervención edilicia buscará mejorar la infraestructura de la guardia para optimizar el acceso y el confort en los tiempos de espera, así como facilitar la implementación del método de triaje de clasificación para la atención de urgencias y emergencias.

En esta fase inicial se efectuarán intervenciones edilicias en el ingreso ambulatorio, la zona de admisión y triaje, la enfermería, consultorios y baños públicos. La obra tiene un presupuesto oficial de 169.705.653 y un plazo estimado de ejecución de 120 días.

En una etapa posterior se ejecutarán trabajos en las oficinas, los dormitorios de médicos y médicas, la sala de observación con baños adaptados y de enfermería, la sala de tratamientos y el ingreso de ambulancias y no ambulatorios. Las tareas se llevarán adelante en dos tramos para reducir al mínimo el impacto en la atención, que se mantendrá de forma ininterrumpida.

Raimundo destacó que será la primera gran obra que recibirá el establecimiento sanitario desde que la gestión de Miguel Lifschitz sumó el área de Diagnóstico por Imágenes y el ala de consultorios externos. “Es muy importante que sea en un área sensible como la guardia, adonde va la gente a buscar la respuesta inmediata ante una emergencia”, introdujo el mandatario.

En el mismo sentido, amplió: “Esta guardia atiende a gente de toda la región y está completa, gracias al trabajo del director y a la colaboración del municipio. Pero además de los recursos humanos, son importantes las condiciones edilicias, la amplitud para realizar el triaje correspondiente, condiciones de limpieza y baños adecuados. Este es un paso inicial en pos de la transformación del hospital”.

Por su parte, la ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio destacó las gestiones del intendente y sostuvo que está avanzado el trámite administrativo que le permitirá a la institución elevar su categoría, de Samco a Hospital Descentralizado de Gestión. “Este hospital tenía que jerarquizarse en términos de complejidad y lo estamos haciendo con una inversión muy importante. El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe es garante de la salud pública de la población como en ningún otro lugar del país en este momento”, concluyó.

Acompañaron a Ciancio y a Raimundo el director del hospital Andrés Lanaro; la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia, Clara García; la diputada nacional Melina Giorgi; la diputada provincial Silvana Di Stéfano; el director provincial de Arquitectura, Lisandro Vaccaro y el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore.

Las ofertas

-Deprop SRL: $299.416.966,50

-Al Servicio SRL: $272.581.784,13

-PH Constructora SRL: $259.646.642,35

