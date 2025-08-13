Cada 17 de agosto se conmemora al General José de San Martín, Padre de la Patria, el Libertador de Argentina, Chile y Perú.

Billiken ofreció siempre material escolar y exclusivo y de alta calidad para aprender sobre las efemérides patrias. Ese fue uno de sus distintivos a lo largo de los años.

Durante años, en cada mes de agosto Billiken, cubrió esta fecha tan especial con grandes ilustraciones en sus distintas tapas, notas y publicidades.

En esta ocasión, te mostramos como mostró nuestra revista al Padre de la Patria. Ideal para los nostálgicos y los que disfrutan de las ilustraciones de otras épocas.

El Padre de la Patria en Billiken

Billiken 1291 de agosto de 1944

Billiken 1324 de abril de 1945

Billiken 1395 del 12 de agosto de 1946

Billiken 2587 del 11 de agosto de 1969

Billiken 2796 del 13 agosto de 1973

Billiken 3578 de agosto de 1988

Billiken 3682 del 6 de agosto de 1990

Billiken 4617 del 1 de agosto de 2008

Billiken 4981 del 7 de agosto de 2015

Billiken 5033 del 4 de agosto de 2016

Billiken 5086 del 10 de agosto de 2017

(Investigación histórica: Dra. Lauren Rea)

