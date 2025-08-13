1975 – RIVER PLATE.

Luego de 18 años de sequía, River Plate gana el Torneo Metropolitano 1975 al vencer por 1 a 0 a Argentinos Juniors en el estadio “José Amalfitani» de Vélez Sarsfield, con gol de Rubén Bruno. Dirigido por Ángel Labruna, uno de los grandes ídolos riverplatenses, el partido se jugó con juveniles a raíz de una huelga de jugadores profesionales.

1956 – BERTOLT BRECHT. A la edad de 58 años muere en Berlín el dramaturgo y poeta alemán Bertold Brecht, uno de los más influyentes del siglo XX. Es el creador del teatro épico, también llamado dialéctico.

1959 – MAGIC JOHNSON. Nace en la ciudad de Lansing (Michigan, EEUU) el basquetbolista estadounidense Earvin «Magic» Johnson, considerado como uno de los mejores de la historia de ese deporte. Con Los Ángeles Lakers, ganó cinco campeonatos de la Asociación Nacional de Básquetbol (NBA) de Estados Unidos.

1972 – RALY BARRIONUEVO. Nace en la ciudad santiagueña de Frías el cantante y compositor Raly Barrionuevo (Raúl Eduardo Barrionuevo), ganador de un Premio Konex 2015 como uno de los cinco mejores cantantes de folklore de la década.

1973 – SEBASTIÁN ORTEGA. Nace en Buenos Aires el actor, guionista y productor Sebastián Ortega, ganador de doce premios, entre ellos nueve Martín Fierro. Produjo las exitosas series Costumbres Argentinas, Educando a Nina y El Marginal.

1988 – ENZO FERRARI. Muere en la ciudad italiana de Módena, a la edad de 90 años, el piloto de automovilismo y empresario Enzo Ferrari (Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari), quien fundó la escudería de Fórmula 1 y la marca de automóviles que lleva su apellido.

2014 – MARIANA BRISKI. A la edad de 48 años muere en Buenos Aires la actriz y comediante Mariana Briski, quien ganó popularidad por los exitosos programas de televisión «De la cabeza», «Cha cha cha» y «Poné a Francella».

2015 – AGUSTÍN CEJAS. Muere en Buenos Aires, a la edad de 70 años, el exarquero Agustín Mario Cejas, uno de los mejores de la historia del fútbol argentino. Con Racing Club fue campeón de la Copa Libertadores de América y de la Intercontinental de 1967.

DÍA DEL CEREALISTA. Se celebra el Día Nacional del Cerealista en conmemoración de la fecha de 1926 en la que partió la primera exportación de trigo de la Argentina.

