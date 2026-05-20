Cada 21 de mayo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1534 – PEDRO DE MENDOZA. El rey Carlos I de España firma la Capitulación de Toledo, por la que nombra a Pedro de Mendoza “adelantado o comandante militar de la zona a conquistar” en Sudamérica . De Mendoza fundó el puerto de Nuestra Señora del Buen Ayre, patrona de los marinos andaluces. Fue el primer asentamiento de la actual Buenos Aires.

1810 – CABILDO ABIERTO. El virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros convoca a un Cabildo Abierto de la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Buenos Aires, presionado por la Legión Infernal, grupo militar liderado por Domingo French y Antonio Luis Beruti. Comienza así el proceso hacia la Revolución del 25 de Mayo de 1810.

1903 – LAS NEREIDAS. En el Parque Colón, vecino a la Casa Rosada, se inaugura la fuente “Las Nereidas”, de mármol de Carrara y obra de la artista tucumana Lola Mora. En 1918, la escultura fue llevada a la Costanera Sur por considerarse que sus desnudos ofendían “a la moral”.

1904 – NACE LA FIFA. Delegados de Bélgica, Suecia, Suiza,Dinamarca, Francia, Holanda y España fundan en París la Federación Internacional de Asociaciones Fútbol (FIFA), cuyo primer presidente fue el francés Robert Guerin. La FIFA reúne hoy a las asociaciones de 211 países, 17 más que los afiliados a las Naciones Unidas.

1952 – NACE MR. T. Nace en la ciudad de Chicago (Illinois, EEUU), el actor y guardaespaldas estadounidense Laurence Tureaud, popularmente conocido como Mr T por su papel como B. A. Baracus en la serie de televisión The A-Team. Fue actor de reparto en la película Rocky III.

1969 – CADENA PERPETUA. Un tribunal de Los Ángeles (California, EEUU) condena a muerte al jordano-palestino Sirhan Bishara Sirhan por el asesinato del senador Robert Kennedy, precandidato presidencial demócrata y hermano de John F. Kennedy, asesinado cuando presidía Estados Unidos. La condena fue conmutada a prisión perpetua en 1972.

1969 – BICAMPEÓN DE AMÉRICA. Estudiantes de La Plata, dirigido por Osvaldo Zubeldía, gana su segunda Copa Libertadores de América consecutiva al vencer como local al Nacional de Montevideo por 2 a 0.

1994 – PULP FICTION. Se estrena en el Festival de Cannes el filme Pulp Fiction, dirigido por el cineasta estadounidense Quentin Tarantino y protagonizada por Uma Thurman y John Travolta. Ganó la Palma de Oro de Cannes. Luego recibió un premio Globo de Oro y un Óscar al mejor guión cinematográfico.

2016 – DIEGO MILITO. El delantero Diego Milito se despide del fútbol con la camiseta de Racing Club. Fue en un partido ante Temperley en el que marcó uno de los dos goles de la victoria de “La Academia”. Milito había anotado 22 goles desde su regreso a “La Academia”, en 2014.

2023 – DÍA DEL TÉ. Se celebra el Día Internacional del Té, instituido en 2019 por las Naciones Unidas con el fin de promover la producción de la planta Camellia Sinensis, de orígen chino y con cuyas hojas se hace la infusión. El té es la bebida más consumida en todo el mundo después del agua.

2023 – DIVERSIDAD CULTURAL. Se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural, declarado en 2001 por las Naciones Unidas para promover la comprensión del valor de las diferentes culturas con el fin de mejorar la convivencia entre los pueblos.

Efemérides del 21 de mayo.

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