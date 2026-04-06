El Gobierno de China reforzó los controles fronterizos y sacrificó hacienda tras registrarse un fuerte brote de fiebre aftosa en la zona noroeste del país. A su vez, el gobierno local aceleró la distribución de vacunas.

Según informó la Agencia Reuters, las autoridades del Ministerio de Agricultura anunciaron que el rodeo total afectado fue de 6.229 cabezas de ganado en la provincia de Gansu y la Región Autónoma Uigur de Xinjiang.

“Según analistas del sector, era la primera vez que se detectaba en China el serotipo SAT-1, un tipo de la enfermedad endémica en África, y que las vacunas nacionales existentes para los serotipos O y A, más comunes, no ofrecen protección”, precisaron desde Reuters.

Desde 2025 el serotipo, además de África, ya se encuentra en Oriente Medio, Asia Occidental y Asia Meridional.

Para las autoridades, el brote entró en China a través de la frontera noroeste, una región que limita con Kazajstán, Mongolia, Rusia y otros países. Razón por la cual se puso el foco en patrullar más exhaustivamente a fin de evitar el transporte ilegal de mercaderías.

OTRAS REGIONES Y ENFERMEDADES

A la par de las inquietudes en China, en la vecina Rusia el panorama también es de preocupación en materia sanitaria. Allí se lucha contra un grave brote de enfermedad bovina en la región siberiana de Novosibirsk, que limita con Kazajistán y se encuentra a unos 1200 kilómetros y 2500 km, respectivamente, de Xinjiang y Gansu.

“Anteriormente, algunas enfermedades animales han llegado a China procedentes de Rusia, como la peste porcina africana en 2018 y la fiebre aftosa de serotipo O en 2000 y 2014”, comentaron desde Reuters.

“No se descarta que China pueda adoptar restricciones a los productos ganaderos rusos si tiene motivos para creer que la transmisión se originó allí”, declaró a la agencia Even Pay, director de Trivium China.

Ante la situación China declaró esta semana que la cepa “se propaga fácilmente, puede causar importantes pérdidas de producción y tiene una tasa de mortalidad superior al 50% en animales jóvenes”.

“Según los analistas, el SAT-1 se propaga principalmente por contacto directo, pero también puede transmitirse por el aire, siendo la transmisión aérea más fuerte que la de los serotipos A y O, más comunes”, remarcaron.

LAS VACUNAS

Las autoridades indicaron que existen dos vacunas contra el SAT-1, y que son producidas por Zhongnong Weite Biotechnology Co.

Ambas recibieron la aprobación de emergencia para uso veterinario el pasado miércoles, según la base de datos nacional de medicamentos veterinarios de China. Algunos observadores del sector indicaron que las vacunas podrían llegar al mercado en el plazo de un mes.

En tanto, el sector ganadero chino se vio afectado por la caída de los precios de la carne, el exceso de capacidad y la débil demanda de los consumidores.

“Si no se controla bien, los precios del ganado podrían bajar primero y luego volver a subir a medida que disminuya el número de cabezas de ganado”, dijo Xu HongZhi, analista de Beijing Orient Agribusiness Consultants.

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