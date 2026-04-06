El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, junto a personal de la Patrulla Rural, llevó adelante durante marzo una serie de operativos de inspección en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia agropecuaria.

Según informaron desde la cartera que encabeza Sergio Busso, las actuaciones se desarrollaron en los departamentos Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Punilla, Colón, San Justo y Cruz del Eje, abarcando controles en depósitos de productos fitosanitarios, equipos aplicadores, establecimientos de producción pecuaria y puntos de comercialización de carne bovina y porcina.

“Como resultado de estos controles, se intimó a 13 productores a regularizar su situación, se dispusieron 12 clausuras y se realizaron 7 decomisos de carne proveniente de faenas clandestinas, alcanzando un total de 1.700 Kg de carne bovina y porcina. Estas medidas se adoptaron ante el incumplimiento de las leyes vigentes”, subrayó el Ministerio.

ACTAS Y CLAUSURAS

Además, precisó que, en el marco de los operativos, se labraron 40 actas de inspección, distribuidas de la siguiente manera:

19 actuaciones en el marco de la Ley N° 9164 (uso de fitosanitarios)

en el marco de la Ley N° 9164 (uso de fitosanitarios) 16 actuaciones correspondientes a las Leyes N° 6974 y N° 10.326 (comercialización de productos y subproductos cárnicos)

correspondientes a las Leyes N° 6974 y N° 10.326 (comercialización de productos y subproductos cárnicos) 5 actuaciones vinculadas a la Ley N° 5542 (régimen de marcas y señales).

“Estas acciones refuerzan la presencia del Estado en el territorio y consolidan el compromiso con la salud pública, la trazabilidad de los productos y la promoción de buenas prácticas agropecuarias”, dijeron desde el gobierno cordobés.

Y recordaron que, para consultas y denuncias, se encuentra habilitada la línea gratuita 0800-8888-2476 y la Plataforma Digital.

#Fiscalización | Como resultado de las inspecciones realizadas durante el mes de marzo, se hicieron 12 clausuras y 7 decomisos de carne proveniente de faenas ilegales, alcanzando un total de 1.700 kg de carne bovina y porcina. ➕info ➡️https://t.co/FHnvcwlW6Q pic.twitter.com/BN1Qv0LZGR — Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba (@MinAgriCba) April 6, 2026

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