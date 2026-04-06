San Lorenzo lanza una nueva edición del Reciclón para la recolección de residuos electrónicos



Estará vigente del 13 al 27 de abril. Se recibirán notebooks, monitores, teclados, televisores, cables eléctricos y baterías, entre otros elementos tecnológicos en desuso. Habrá tres lugares de recepción.

La Municipalidad de San Lorenzo, a través de la Secretaría de Coordinación General, anuncia el inicio de una nueva edición del Reciclón, la campaña destinada a la recepción y correcto tratamiento de equipos electrónicos en desuso

La iniciativa tendrá lugar desde el lunes 13 de abril hasta el viernes 27 del mismo mes, con el objetivo de que los vecinos puedan desprenderse de aquellos dispositivos que ya no utilizan, evitando que terminen en la basura común.

¿Qué se puede entregar?

Se recibe una amplia variedad de artículos electrónicos, entre los que se destacan: notebooks, CPUs, monitores (tanto CRT como LCD), teclados, mouses e impresoras. También celulares y equipos de comunicación, televisores de todo tipo, fotocopiadoras, cables eléctricos, baterías y diversos componentes electrónicos.

Lugares y horarios de recepción

Para facilitar la entrega, se han dispuesto tres puntos estratégicos en la ciudad: Portería del Palacio Municipal (Riccheri al 500), todos los días las 24 horas; Parques y Paseos (Islas Malvinas 3143), de lunes a viernes de 8 a 12 h; Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente (Batería Libertad 1000), de lunes a viernes de 8 a 12 h.