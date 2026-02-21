Chequeo Deportivo: un control completo para desafiar tus límites
El Chequeo Deportivo del Centro Médico Vitus es un control médico completo, ideal para atletas de todas las disciplinas y personas que realizan cualquier tipo de actividad física, como gimnasio, complemento de pesas, crossfit o funcional.
El foco de este circuito está puesto en la prevención de lesiones y en aportar tranquilidad a cada paciente, ya que permite detectar posibles patologías y garantizar que el cuerpo esté preparado para afrontar los desafíos físicos de cada entrenamiento o competencia.
¿Qué estudios comprende el Chequeo Deportivo?
- Consulta con cardiólogo.
- Electrocardiograma.
- Ergometría (a partir de los 35 años).
- Laboratorio (según indicación médica).
E.M.MA.C: un chequeo obligatorio para competir con seguridad
El Centro Médico Vitus cuenta con profesionales habilitados para la realización del Examen Médico para la Mediana y Alta Competencia (E.M.M.A.C.), obligatorio para la práctica deportiva en ámbitos sociales, federados y educativos dentro de la provincia de Córdoba.
Este circuito comprende una consulta con un especialista en cardiología deportiva, electrocardiograma y ergometría (según requerimiento médico).
¿Cómo agendar un turno para el Chequeo Deportivo?
Las citas pueden coordinarse por WhatsApp al 351-8354592 o llamando por teléfono al 0810-444-84887, de lunes a viernes de 9 a 20 hs.
El Chequeo Deportivo del Centro Médico Vitus es la mejor forma de cuidar tu salud y potenciar tu rendimiento físico, permitiéndote alcanzar tus metas de manera segura y efectiva.
Nota original: vidaysalud.com