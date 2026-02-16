Rosario Central volvió a la victoria tras derrotar a Barracas Central por 2 a 0, por la fecha 5 del Torneo Apertura. Ángel Di María y Enzo Copetti, ambos en el complemento, convirtieron los goles. El equipo de Jorge Almirón sumó de a tres por primera vez en condición de local.

El entrenador dispuso la salida de Julián Fernández para el ingreso de Enzo Copetti. En consecuencia, el elenco auriazul formó con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Francisco Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Enzo Copetti y Alejo Veliz.

La cuenta se abrió a los 18 minutos del segundo tiempo. Primero Ángel Di María estrelló un tiro en el travesaño; en el rebote llegó otro centro que fue conectado por Enzo Copetti, que conectó de cabeza y puso el 1 a 0.

El segundo llegó sobre el final. A los 45, el propio Di María ingresó al área con el balón dominado y definió por encima de Miño para establecer el 2 a 0.

Con esta victoria, el equipo de Almirón llegó a los 8 puntos en la tabla. Lo próximo será ante Talleres, el viernes también en el Gigante. ​ ROSARIOPLUS