El municipio invita a participar de una propuesta que pone en valor el patrimonio arquitectónico y cultural de agrupaciones centenarias que eligieron esta ciudad para desarrollarse y crecer.



La Municipalidad de Rosario pondrá en marcha una serie de recorridos guiados por el patrimonio histórico y cultural de las colectividades de la ciudad. «Casas del tricentenario» busca destacar la belleza arquitectónica de edificios históricos de gran valor cultural, construidos por instituciones emblemáticas de agrupaciones que forman parte esencial de la identidad rosarina.

Estas jornadas, organizadas por la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos, a través de su Dirección de Colectividades, tienen como objetivo visibilizar las historias humanas, sociales y políticas que estas construcciones encarnan. Un recorrido por las huellas de quienes, desde finales del siglo XIX, enriquecieron la ciudad con su trabajo, sus costumbres y sus tradiciones.

Las visitas se desarrollarán los días 29 de agosto, 26 de septiembre y 17 y 31 de octubre, e incluirán recorridos que comenzarán en la Casa Suiza para seguir por el Centre Català, el Club Español, y la Familia Piemontesa. Los encuentros se realizan los días viernes a las 18.30 y están destinados al público general. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través de un formulario online.

Cada recorrido estará guiado por Kevin Dolce, creador de ‘Rosario por conocer’, un perfil de investigación y divulgación de la historia de la ciudad.

Esta propuesta se alinea con los valores de una ciudad abierta, participativa y consciente de su memoria, promoviendo el diálogo intercultural, la apropiación simbólica del patrimonio y el

fortalecimiento del sentido de pertenencia.

Al respecto, la secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos, Mónica Ferrero, expresó: “Estos edificios resguardan historias de migraciones, de trabajo y de sueños colectivos. En el marco del tricentenario de la ciudad, queremos reconocer a las colectividades como parte fundamental de la identidad de Rosario y fortalecer el lazo de la ciudadanía con su patrimonio cultural”.

Para la primera visita a realizarse en la Casa Suiza quienes estén interesados deben inscribirse en este enlace. La entrada es gratuita con cupos limitados.