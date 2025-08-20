PLAN DE LUCHA DE AMSAFE: CONCENTRACIÓN PROVINCIAL EN EL IAPOS POR EL DERECHO A LA SALUD

Este miércoles 20 de agosto, AMSAFE realizó una concentración provincial frente a la sede central del IAPOS en la ciudad de Santa Fe, en el marco del plan de lucha que lleva adelante el sindicato en defensa de la salud de las y los trabajadores de la educación.

Con la presencia de compañeras y compañeros de todos los departamentos de la provincia, se entregó un petitorio con 18.981 firmas que exige a la obra social garantizar el acceso a prestaciones de calidad y poner fin a los recortes que hoy afectan a la docencia santafesina, tanto activa como jubilada. La actividad fue encabezada por el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, y contó también con la participación y el acompañamiento de diversos sectores de la clase trabajadora y organizaciones sociales.

Durante la jornada, se denunció que el IAPOS, sostenido por los aportes obligatorios de las y los trabajadores, ha abandonado su función de garantizar un derecho básico como la salud, imponiendo plus médicos, cobro de bonos, demoras y limitaciones en las coberturas.

La concentración se enmarca en el plan de lucha definido por AMSAFE, que continuará con nuevas acciones provinciales, y refleja la unidad y masividad del reclamo docente en defensa de la salud y de la obra social de las y los trabajadores estatales.

RECHAZO UNÁNIME A LA PROPUESTA SALARIAL

Tras un rechazo unánime en nuestra asamblea provincial del 14 de agosto, sin ninguna moción de aceptación a la propuesta salarial del gobierno, las y los trabajadores de la educación exigimos una nueva propuesta acorde a nuestras necesidades. Continuamos firmes en la lucha por salarios dignos, mejores condiciones laborales y previsionales, y en la defensa irrestricta de la educación pública.

Nuestro plan de lucha sigue en pie y con más fuerza que nunca, con jornadas provinciales de protesta en cada departamento con acciones locales y regionales.

20 de agosto: Concentración provincial en IAPOS para defender la salud y nuestra cobertura integral.

27 de agosto: Concentración en la Caja de Jubilaciones en reclamo del 82% móvil, el pago de los aumentos en simultáneo con los trabajadores activos, y la derogación de la reforma previsional.

3 de septiembre: Gran marcha de antorchas simultánea en todo el territorio provincial, expresando la difícil situación de las escuelas y de los docentes de cada departamento.

¡Basta de ajuste en la educación!

AMSAFE RECHAZA EL CIERRE DE LA PARITARIA POR DECRETO

Ante las declaraciones de funcionarios provinciales, quienes informaron el cierre de la paritaria y el pago por decreto de los aumentos salariales ofrecidos por el Ejecutivo, desde AMSAFE denunciamos la decisión unilateral y autoritaria del Gobierno de la Provincia de cerrar las paritarias por decreto, incumpliendo la Ley y vulnerando un derecho conquistado por las y los trabajadores de la educación.

Desde AMSAFE exigimos a las autoridades respetar la Ley de Paritarias, garantizando un espacio democrático de discusión real sobre las problemáticas que atravesamos diariamente en nuestras escuelas. Tal como lo establece nuestra resolución de Asamblea Provincial, el Gobierno debe convocar a paritarias y presentar una propuesta que dé cuenta de las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, quienes sostenemos con compromiso y esfuerzo la educación pública santafesina.

En AMSAFE reafirmamos: la negociación colectiva es un derecho, no una concesión.

¡No al cierre de la paritaria por decreto.

CONVENIO DE AMSAFE SAN LORENZO – AMPIP CAJA DE PRODUCTS SEPTIEMBRE 2025

A través del Convenio entre AMSAFE SAN LORENZO y AMPIP, las y los afiliados tienen acceso a Cajas con Productos de la Proveeduría de AMPIP.

Esta nueva solicitud de compra se realizará hasta el VIERNES 29/08/25, a través del formulario disponible en las redes de AMSAFE San Lorenzo.

Una vez hecha la inscripción se deberá esperar un correo confirmando la solicitud. En el mismo se enviará el Alias para transferir el pago.

Recordamos que los/las solicitantes deben estar afiliados/as a AMSAFE San Lorenzo y a AMPIP.

Las cajas se entregarán a partir del 8 DE SEPTIEMBRE, luego de informada la transferencia.

LAS Y LOS DOCENTES FESTEJAMOS NUESTRO DÍA

El Viernes 19 de septiembre a las 21 h en el Salón de AMPIAVA (aceiteros), las y los docentes festejamos nuestro día con Cena, Baile y Sorteos entre los afiliados y afiliadas que hayan adquirido la tarjeta de la cena.

Reservá tu tarjeta a través del formulario disponible en las redes de AMSAFE San Lorenzo. Valor de la tarjeta: Afiliados/as a AMSAFE San Lorenzo: $60000 a pagar en dos cuotas de $30000. No afiliados/as: $80000, en dos cuotas de $40000. El valor de tarjeta se mantendrá reservando y abonando la 1° cuota antes del 31/08/25. Único medio de pago por transferencia.

DÍA DE LAS INFANCIAS EN AMSAFE SAN LORENZO

El sábado 9 de agosto se realizó la Celebración por el Día de las Infancias de AMSAFE San Lorenzo, para hijos/as, nietos/as y sobrinos/as de los afiliados y afiliadas de la Delegación.

Una tarde compartida a puro show, diversión y risas.

CAMPAÑA PROVINCIAL EN DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD Y LA COBERTURA DEL IAPOS

El 8 de agosto, AMSAFE dio inicio a una campaña provincial en defensa del derecho a la salud y por una cobertura digna del IAPOS, frente al profundo deterioro en las prestaciones del instituto que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación en toda la provincia de Santa Fe.

La jornada de lanzamiento se realizó con acciones simultáneas con la participación de compañeros y compañeras de las 19 delegaciones departamentales, con conferencias de prensa, actividades públicas, intervenciones frente a sedes del IAPOS y entrega de petitorios firmados por afiliadas y afiliados.

En este marco, desde AMSAFE San Lorenzo, nos concentramos frente a IAPOS Rosario en defensa de nuestra obra social y de cada uno de nuestros derechos, en unidad con los compañeros y compañeras de las delegaciones de Rosario, Constitución e Iriondo, así como de Sadop, ATE, Siprus y la CTAT. Desde AMSAFE denunciamos el vaciamiento progresivo de la obra social, el desfinanciamiento del sistema prestacional, y el aumento desmedido de los bonos y coseguros, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.

AMSAFE ratifica, una vez más, su compromiso con la defensa del derecho a la salud y de una obra social pública, solidaria y de calidad.