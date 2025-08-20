1946 – VOTO FEMENINO.

El 21 de Agosto de 1946 la Cámara de Senadores de la Nación aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo (Perón) sobre voto femenino, que fue promulgado como ley 13.010 el mes siguiente, el 23 de septiembre de 1946. En las elecciones de 1951 las mujeres argentinas votaron por primera vez.

1862 – EMILIO SALGARI. Nace en la ciudad italiana de Verona el escritor, marino y periodista Emilio Salgari, creador de grandes novelas de aventuras cuyos personajes más populares son el pirata Sandokan y el Corsario Negro, que alimentaron la inaginación de millones de lectores en todo el mundo.

1911 – MONA LISA. El italiano Vincenzo Peruggia, exempleado del Museo del Louvre de París, roba de allí la pintura La Mona Lisa (La Gioconda), de Leonardo Da Vinci. La pintura fue recuperada dos años y cuatro meses después con la captura de Peruggia, quien adujo que solo pretendía devolver la obra de Da Vinci a “su verdadera patria”, Italia.

1940 – LEÓN TROTSKY. Al día siguiente de haber sufrido un atentado, a la edad de 60 años muere en Ciudad de México el dirigente marxista León Trotski, uno de los líderes de la Revolución Rusa. Estaba exiliado y perseguido por el régimen soviético de Josef Stalin, quien había ordenado su asesinato.

1984 – BOCA JUNIORS. El Barcelona español golea por 9 a 1 a Boca Juniors en partido por la Copa Joan Gamper disputado en el estadio Camp Nou, la derrota más abultada en la historia del equipo xeneize. El “gol del honor” boquense lo marcó el uruguayo Fernando Morena de penal, cuando el Barcelona ya ganaba 7 a 0.

1986 – USAIN BOLT. Nace en el distrito de Trelawny (Jamaica), el exatleta jamaiquino Usain Bolt, ganador de once títulos mundiales y ocho olímpicos como velocista. Bolt es uno de los siete atletas que han ganado títulos en todas las categorías del atletismo.

1997 – BE HERE NOW. La banda británica de rock Oasis, ícono del subgénero Britpop, publica Be here now, su tercer disco, que en las primeras 24 horas de su lanzamiento vendió 520.000 copias. Oasis lleva vendidos más de 18 millones de discos.

2010 – RODOLFO FOGWILL. A la edad de 69 años muere en Buenos Aires el escritor y sociólogo Rodolfo Fogwill, autor de 27 libros entre novelas, cuentos y poesía. Ganó un premio Konex en 2004.

2015 – DANIEL RABINOVICH. A los 71 años muere en Buenos Aires el escribano, actor y humorista Daniel Rabinovich, cofundador Les Luthiers y uno de sus miembros más populares. Actuó en siete películas y trabajó en ocho programas de televisión.

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. Se celebra el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo instituido por la Organización de las Naciones Unidas en homenaje y apoyo a las personas damnificadas por actos terroristas.

NUEVAREGION.COM + TELAM