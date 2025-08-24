Un día como hoy, pero de 1899, nacía en Buenos Aires el maestro de la literatura Jorge Luis Borges.

Este escritor argentino fue autor de numerosos poemas y cuentos vanguardistas que lo consagraron como una de las figuras prominentes de las literaturas latinoamericana y universal.

En honor a este día, se celebra en Argentina el Día del Lector con el objetivo de «promover la lectura y la democracia a través de la realización en dicha fecha de actos de divulgación de las letras y de reconocimiento a la obra y trayectoria de la máxima figura de la literatura nacional».

Vida y obra de Jorge Luis Borges



Jorge Luis Borges, una de las máximas figuras de la literatura universal

Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en la Ciudad de Buenos Aires. Vivió en una típica casa porteña de fines del siglo XIX, con patio y aljibe, dos elementos que se repetirían como un eco en sus poesías. Su relación con la literatura comenzó a muy temprana edad: a los cuatro años ya sabía leer y escribir.

Con respecto a su estilo de literario, la mayoría de las obras de Borges se vieron influenciadas por el existencialismo y el racionalismo. Sin embargo, formó parte de la corriente del Ultraísmo, un movimiento de vanguardia literaria nacido en torno a la revista española Ultra.

Entre sus libros de cuentos más populares se destacan “Historia Universal de la Infamia”, “Ficciones” o “El Aleph”. También escribió populares ensayos tales como “Inquisiciones”, “Siete Noches” y “Nueve Ensayos Dantescos”. Asimismo, fue autor de diversos guiones de cine: “Los Orilleros” (1939), “El Paraíso de los Creyentes” (1940), “Invasión” (1969) -escritos en colaboración con Adolfo Bioy Casares- y “Los Otros” (1972), en colaboración con Hugo Santiago.

En 1986, al conocerse enfermo de cáncer hepático y un enfisema pulmonar, fijó su residencia en Ginebra (Suiza), donde falleció ese mismo año.

Creo que la frase “lectura obligatoria” es un contrasentido; la lectura no debe ser obligatoria.

¿Debemos hablar de placer obligatorio? ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo buscado. ¡Felicidad obligatoria! La felicidad también la buscamos.

Yo he sido profesor de literatura inglesa durante veinte años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y siempre les aconsejé a mis estudiantes: si un libro les aburre, déjenlo; no lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo; aunque ese libro sea el Paraíso Perdido —para mí no es tedioso— o el Quijote —que para mí tampoco es tedioso—. Pero si hay un libro tedioso para ustedes, no lo lean; ese libro no ha sido escrito para ustedes.

La lectura debe ser una de las formas de la felicidad, de modo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento —que no pienso escribir—, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que sigan buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer.

Jorge Luis Borges sobre la lectura.

Entrevista en la Biblioteca Nacional en 1979