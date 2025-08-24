Transmisiones en vivo mostrarán tanto la vida de los expedicionarios a bordo como las inmersiones del robot submarino SuBastian.

Foto de portada: Imagen del buque científico Falkor (Too).Ministerio de Ambiente de Uruguay

El buque científico Falkor (Too) zarpó este viernes desde el puerto de Montevideo para iniciar la expedición ‘Uruguay SUB200: Viaje a lo desconocido’, que explorará el fondo marino de las costas oceánicas del país sudamericano a profundidades de hasta 3.500 metros, recogen medios locales.

La misión, que reúne a 36 científicos tanto uruguayos como internacionales, se extenderá hasta el próximo 19 de septiembre y permitirá investigar ecosistemas marinos poco conocidos y formaciones especiales, como elevaciones submarinas y corales, del margen continental uruguayo.

En la zona también hay seis cañones submarinos, similares a los valles de ríos, que llevan sedimentos desde la plataforma continental hasta el océano profundo. Según la Universidad de la República, el cañón submarino uruguayo más grande es el de Cabo Polonio. «Queremos que la población sepa de ellos y se apropie de estas estructuras, que además tienen nombres muy nuestros», declaró la investigadora Leticia Burone.

La campaña científica contempla el uso del sumergible remoto SuBastian, que examinará 50 puntos de interés entre los 200 y 3.500 metros de profundidad con el propósito de extraer columnas de agua, muestras biológicas y sedimentos.

El público podrá seguir en directo tanto las inmersiones del robot SuBastian como parte de la labor de los investigadores a bordo del Falkor (Too) a través del canal de YouTube de la organización estadounidense Schmidt Ocean Institute, que opera este buque científico.

RT.COM