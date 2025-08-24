1933 – ALBERTO OLMEDO.

Nace en la ciudad santafesina de Rosario el actor y humorista Alberto Orlando Olmedo, apodado «el Negro», uno de los capocómicos más populares de la historia del espectáculo argentino por su destacada labor en televisión, cine y teatro.

1899 – JORGE L. BORGES. Nace en Buenos Aires el escritor, ensayista y poeta Jorge Luis Borges, galardonado junto con el español Gerardo Diego con el Premio Cervantes de 1980. Borges es considerado una figura clave de la literatura en habla hispana y universal.

DÍA DEL LECTOR. Se celebra el Día Nacional del Lector en conmemoración del natalicio del escritor y poeta Jorge Luis Borges, figura clave de la literatura universal.

1913 – RIVER VS. BOCA. En el estadio de Racing Club de Avellaneda se disputa el primer superclásico por un torneo oficial del fútbol argentino. Fue victoria de River Plate por 2 a 1 ante Boca Juniors con goles de Cándido García y Ameal Pereyra, mientras que Marcos Mayer marcó para los «xeneizes».

1947 – PAULO COELHO. Nace en la ciudad de Río de Janeiro (Río de Janeiro, Brasil) el escritor y novelista brasileño Paulo Coelho, cuya obra se ha traducido a 73 idiomas. Vendió más de 140 millones de libros, la gran mayoría de autoayuda.

1981 – TOMAS FONZI. Nace en Buenos Aires el actor y músico Tomás Gonzalo Fonzi, quien lleva filmadas 14 películas y ha actuado en 25 ciclos de televisión, entre ellos exitosos Los Roldán, Graduados y Costumbres argentinas. Formó la banda Mono Tremendo y es hermano menor de la actriz Dolores Fonzi.

1981 – MARK CHAPMAN. Un tribunal de Nueva York condena a prisión perpetua al estadounidense Mark David Chapman por el asesinato de John Lennon, exmiembro de la legendaria banda The Beatles a quien había atacado con cinco disparos frente al edificio de departamentos neoyorquino Dakota, el 8 de diciembre de 1980.

1990 – PETER LANZANI. Nace en Buenos Aires el actor Juan Pedro Lanzani, más conocido como Peter Lanzani, quien lleva ganados nueve premios, entre ellos un Martín Fierro y un Cóndor de Plata. Lleva filmadas seis películas y ha actuado en una decena de ciclos de televisión.

1966 – THE DOORS. La banda estadounidense The Doors comienza a grabar en Los Ángeles (California, EEUU) el álbum homónimo, el primero de sus nueve discos de estudio del grupo liderado por Jim Morrison, que se convirtió en uno de los mejores de la historia del rock.

2011 – CHANGO FARÍAS GÓMEZ. A la edad de 73 años muere en Buenos Aires el músico y compositor folclórico Chango Farías Gómez (Juan Enrique Farías Gómez), uno de los artistas más destacados de la música popular argentina. Formó parte de Los Huanca Hua y formó el Grupo Vocal Argentino.

2014 – RICHARD ATTENBOROUGH. A los 90 años de edad muere en Londres el actor y director británico Richard Attenborough, ganador de un Premio Óscar. Se destacó por los filmes El vuelo del Fénix y Jurassic Park.

