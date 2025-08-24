Starship se la juega: el cohete más alto del mundo busca redimirse en su décimo vuelo



Tras una cadena de explosiones y fallos técnicos, SpaceX encara una misión decisiva: el décimo lanzamiento de Starship. La Ship 37 y el Booster 16 están listos en Starbase, Texas, para una prueba cargada de riesgos y experimentos que podría marcar el futuro del programa antes del salto a la nueva generación.

Nota original en: GIZMODO