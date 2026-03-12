PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

En medio de la ceremonia oficial de cambio de mando presidencial que se desarrollara hoy en la sede del Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso, Gabriel Boric como presidente saliente entregó a José Antonio Kast, quien toma la presidencia de la Nación a partir de hoy, discretamente un sobre que fue a parar a uno de los bolsillos de Kast, como se pudo observar.

La prensa consultó luego qué fue lo que entregó Boric fuera de protocolo. «Una carta», mencionó ya en calidad de ciudadano común, «sobre el mal de altura».

¿Qué es eso?, consultaron los periodistas.

«El mal de altura es un libro que escribió en los años noventa la parlamentaria humanista Laura Rodríguez, sobre cómo desde las posiciones institucionales nos olvidamos de nuestros orígenes. Yo provengo de los movimientos sociales y de eso nunca me olvido», señaló.

El libro «El virus de altura» es parte del volumen «A quien quiera escuchar» publicado por Editorial La Pollera, que recoge los discursos y escritos de la parlamentaria humanista Laura Rodríguez.

