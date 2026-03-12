Aerolíneas Argentinas informó este miércoles por la tarde que aplicará un aumento temporal en los precios de sus vuelos internos y al exterior por la suba del precio del petróleo.

“A raíz de los movimientos recientes en el barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible”, anunció la aerolínea de bandera, y agregó: “La medida se encuentra en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos de la compañía”.

En los vuelos de cabotaje aplicará un cargo de $ 7.500 por tramo; mientras que en los regionales e internacionales será de entre US$ 10 y US$ 50 por tramo, según el destino, precisó.

“Aerolíneas Argentinas continuará monitoreando la evolución del mercado con el objetivo de proteger su estructura de costos y minimizar el impacto en sus pasajeros”, aclaró en el cierre del comunicado. ​ ROSARIOPLUS