La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires elaboró un informe en el que analiza algunos puntos sensibles en la cadena de la carne, los cuales derivan en una suba de precios en los mostradores.

Desde FAUBA, tanto la decana Adriana Rodríguez como el profesor de la Cátedra de Forrajicultura Martín Garbulsky, señalaron que en los últimos meses se evidenciaron algunos problemas de la cadena de la carne y que la situación “redujo la oferta interna y la capacidad exportadora del país”.

“Actualmente, el país mantiene un stock relativamente estable de entre 52 y 54 millones de cabezas, con aproximadamente 22 a 24 millones de vacas. Sin embargo, la producción anual ronda los 14 a 15 millones de terneros, lo que implica una tasa de destete promedio de entre 62% y 65%”, explicaron.

Para Rodríguez como para Garbulsky los valores se encuentran “por debajo de los registrados en otros países con sistemas ganaderos comparables”.

La comparativa fue realizada en contrastación a Uruguay: en el país vecino la tasa de destete se ubica entre el 70% y el 75%. En tanto, en sistemas más intensivos como los de Estados Unidos, el porcentaje supera el 85%.

LAS CONSECUENCIAS EN LA CARNE

Según estimaron la diferencia tiene consecuencias directas sobre la producción potencial de carne.

“Cada 10 puntos porcentuales adicionales de destete, representarían aproximadamente dos millones de terneros más por año en Argentina”, señalaron los especialistas.

Incluso señalaron que la tasa de destete “es una variable clave porque determina cuántos animales ingresarán posteriormente a las etapas de recría y terminación”.

“Cuando ese indicador es bajo, el flujo de animales destinados a la producción de carne también se reduce, lo que limita la oferta de carne futura”, remarcaron desde FAUBA.

Además indicaron que a ese número de terneros se suma otro factor como el bajo peso al destete. “También puede mejorarse”, precisaron.

Los especialistas explicaron que en los sistemas pastoriles de cría como la producción de terneros, la disponibilidad de forraje define “la condición corporal de las vacas y su capacidad reproductiva”.

“Cuando la oferta de pasto es insuficiente en relación con la carga animal, se reducen las tasas de preñez y, en consecuencia, la cantidad de terneros que finalmente llegan al destete. Este indicador podría mejorar con mayor acompañamiento técnico y políticas públicas orientadas al sector”, precisaron.

“No se trata de prácticas sofisticadas, sino de transferir conocimientos y mejorar el manejo productivo”, señalaron.

LA INCIDENCIA DEL FINANCIAMIENTO

Por otro lado Rodríguez y Garbulsky sostuvieron que “la falta de financiamiento para organismos públicos como el INTA y las universidades limita la capacidad de asesoramiento a los productores”.

“A esto se suma la ausencia de programas de apoyo o créditos para mejorar aspectos básicos de la infraestructura productiva, como mejoramiento de los recursos forrajeros, nutrición mineral, alambrados o sistemas de provisión de agua”, opinaron.

