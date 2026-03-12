Cada 12 de marzo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1813 – ESCUDO NACIONAL. La Asamblea Nacional Constituyente aprueba el Escudo Nacional, uno de los cuatro símbolos patrios junto a la Bandera, el Himno y la Escarapela. El grabado definitivo del escudo fue encargado al orfebre Juan de Dios Rivera, quien se inspiró en los usados por los jacobinos durante la Revolución francesa de 1789.

1927 – NACE RAÚL ALFONSÍN. Nace en la ciudad bonaerense de Chascomús el abogado Raúl Ricardo Alfonsín, dirigente de la Unión Cívica Radical que el 10 de diciembre de 1983 se convirtió en el primer presidente de la Nación elegido democráticamente luego de más de siete años de dictadura cívico militar.

1930 – MARCHA DE LA SAL. Comienza la Marcha de la Sal, encabezada por el abogado y líder independentista indio Mahatma Gandhi en la ciudad de Ahmedabad. Fue una manifestación pacífica que recorrió India con un trayecto de 300 kilómetros hasta el puerto de Dandi, donde concluyó el 6 de abril de 1930. Fue el hito del proceso que desembocó en la independencia de la India del imperio británico.

1933 – NACE BARBARA FELDON. Nace en el municipio de Bethel Park (Pensilvania, EEUU) la actriz estadounidense Bárbara Feldon (Bárbara Anne Hall), quien ganó fama al interpretar el papel de la Agente 99, compañera de Maxwell Smart en la exitosa sátira cómica de televisión El Superagente 86.

1946 – NACE LIZA MINNELLI. Nace en Los Ángeles (California, EEUU) la actriz y cantante estadounidense Liza May Minnelli, una de las pocas artistas que han ganado los cuatro principales premios de Estados Unidos a la labor en cine, televisión, música y teatro. Alcanzó la fama en 1972 por su papel protagónico en el filme musical Cabaret, con el que ganó el Óscar a la mejor actriz.

1955 – FALLECE CHARLIE PARKER. A la edad de 34 años muere en Nueva York (EEUU) el saxofonista y compositor estadounidense Charlie Parker, apodado Bird, uno de los músicos más admirados de la historia del jazz.

1956 – NACE STEVE HARRIS. Nace en el municipio de Wanthall Forest, vecino a Londres, el músico y cantante británico Steve Harris, bajista, fundador y líder de la banda de heavy metal Iron Maiden, con la que vendió más de 100 millones de discos.

1968 – NACE AARON ECKHART. Nace en la ciudad de Cupertino (California, EEUU) el actor estadounidense Aaron Eckhart, de destacada trayectoria en el cine, en especial en los filmes The dark knight y Thank You for Smoking.

1994 – LA BALADA DE DONNA HELENA. Se estrena el mediometraje La balada de Donna Helena, la primera incursión del músico de rock Rodolfo “Fito” Páez como productor y director de cine. La película dura media hora y fue presentada a las 23:30, con lo que concluyó el 13 de marzo, día de cumpleaños de Fito Páez.

2008 – FALLECE JORGE GUINZBURG. A la edad de 59 años muere en Buenos Aires el periodista y humorista Jorge Guinzburg, conductor de los exitosos programas de televisión Peor es nada y Mañanas informales. Ganó popularidad por su labor en el programa La noticia rebelde.

2013 – CÓNCLAVE. Comienza en el Vaticano el cónclave de los miembros del Colegio Cardenalicio de la Iglesia que finalmente elegirá al cardenal argentino Jorge Bergoglio como nuevo papa con el nombre de Francisco, en reemplazo de Benedicto XVI, quien había renunciado al pontificado.

2024 – DÍA DEL GLAUCOMA. Se celebra el Día Mundial del Glaucoma, instituido por la Organización Mundial de la Salud para concientizar y sensibilizar sobre esa enfermedad ocular, la segunda causa más común de ceguera.

TELAM