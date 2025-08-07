AMSAFE INTIMÓ AL GOBIERNO PROVINCIAL A PRESENTAR UNA PROPUESTA PARITARIA URGENTE

Este martes 5 de agosto se llevó a cabo una nueva reunión paritaria docente en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, convocada por el Gobierno Provincial. La expectativa del encuentro era clara: recibir una propuesta concreta del Ejecutivo que diera respuesta a los reclamos que desde AMSAFE se vienen sosteniendo de manera sistemática, relacionados con el salario, las condiciones de trabajo, la estabilidad laboral, la cuestión previsional y los aspectos pedagógicos. Sin embargo, el gobierno comunicó que no presentaría ninguna propuesta en esta instancia, lo que generó una fuerte respuesta por parte del sindicato, que decidió retirarse del ámbito paritario e intimar formalmente al gobierno provincial a presentar de forma urgente una propuesta que atienda las necesidades de las y los trabajadores de la educación.

En declaraciones posteriores, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, remarcó la crítica situación salarial que atraviesa la docencia santafesina: “Es inadmisible que un trabajador de la educación tenga un salario por debajo de la línea de indigencia. Hace más de un mes que finalizó un decreto que otorgaba un incremento sumamente escaso e insuficiente. No hay excusa para decir ‘estamos evaluando’.” Asimismo, denunció la demora en el cobro de los aumentos por parte de las y los jubilados, la imposición de medidas unilaterales como el presentismo y la implementación de decisiones pedagógicas sin debate ni participación con los trabajadores.

Desde AMSAFE se expresó con claridad que la falta de respuestas representa un nuevo maltrato hacia quienes sostienen la escuela pública, y se advirtió que, de continuar esta actitud, se convocarán asambleas en toda la provincia para definir los pasos a seguir.

INSCRIPCIÓN SUPLENCIAS SECUNDARIA ORIENTADA, TÉCNICA Y ADULTOS

Continua el cronograma de Inscripción a Suplencias en Secundaria Orientada, Técnica y Adultos para el Ciclo Lectivo 2026. La inscripción web es hasta el 6 de agosto, mientras se podrá entregar, en los casos que correspondiese, los legajos en una de las escuelas seleccionadas hasta el 8 agosto.

CONFERENCIA DE PRENSA

El sábado 9 de agosto a las 11 horas se realizará una conferencia de prensa en la sede sindical de Porteau.

En la misma se encontrarán Rodrigo Alonso, Secretario General de AMSAFE y Adriana Monteverde, Delegada Seccional de San Lorenzo, quienes abordarán temas de importancia para la docencia santafesina.



LAS Y LOS DOCENTES FESTEJAMOS NUESTRO DÍA

El Viernes 19 de septiembre a las 21 h en el Salón de AMPIAVA (aceiteros), las y los docentes festejamos nuestro día con Cena, Baile y Sorteos entre los afiliados y afiliadas que hayan adquirido la tarjeta de la cena.

Reservá tu tarjeta a través del formulario disponible en las redes de AMSAFE San Lorenzo. Valor de la tarjeta: Afiliados/as a AMSAFE San Lorenzo: $60000 a pagar en dos cuotas de $30000. No afiliados/as: $80000, en dos cuotas de $40000. El valor de tarjeta se mantendrá reservando y abonando la 1° cuota antes del 15/08/25. Único medio de pago por transferencia.



DÍA DE LAS INFANCIAS EN AMSAFE SAN LORENZO

Se acerca la celebración por el Día de las Infancias de AMSAFE San Lorenzo, para hijos/as, nietos/as y sobrinos/as de afiliados y afiliadas a AMSAFE San Lorenzo. El sábado 9 de agosto, quienes se hayan inscripto a través del formulario, deberán acercarse directamente a la Escuela N° 218 “Leandro N. Alem” (San Martin 864, San Lorenzo) para compartir una tarde a puro show, diversión y risas.

AMSAFE San Lorenzo, con vos, siempre.