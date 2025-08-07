Dura derrota del oficialismo en Diputados.

Luego de la sesión de la cámara baja nacional en la que el oficialismo fue derrotado en las votaciones de todas las iniciativas que fueron puestas a consideración, el diputado Eduardo Toniolli celebró el acontecimiento y afirmó que “el hastío de una parte importante de la sociedad frente a las políticas destructivas de Milei, entró al recinto y le pegó un cachetazo a la soberbia del gobierno”.

“Además de aprobar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediatrica Nacional, logramos rechazar los decretos que disolvían o desnaturalizaban el funcionamiento de organismos como Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTI, el INTA y el Instituto Nacional del Teatro, y aprobamos el emplazamiento para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre la estafa Libra”, señaló el legislador por Santa Fe, y afirmó que ”detrás de todas estas iniciativas hay una parte de nuestra comunidad movilizada, y hay trabajadores luchando no solo por sus puestos de trabajo, sino también para defender capacidades estatales de importancia estratégica para nuestro desarrollo nacional”.

Al cierre, Toniolli -uno de los oradores de la jornada- afirmó que su bloque trabaja para rechazar urgentemente los recientes vetos de Milei en materia previsional y de emergencia en discapacidad. “No puede haber medias tintas con una gestión que gobierna para el capital financiero internacional, mientras paralelamente solo le ofrece ajuste y garrotazos a los argentinos de a pie”, remató el diputado de Unión por la Patria.