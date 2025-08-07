Ucrania esconde sus F-16 a plena vista y marca el futuro de la guerra aérea sin que nadie lo note



No es que Rusia no sepa dónde están los F-16. Es que Ucrania ha convertido las carreteras en aeródromos invisibles. El nuevo modelo móvil que improvisa Kiev no solo redefine su supervivencia, sino que anticipa cómo las potencias del futuro tendrán que luchar para no desaparecer desde el primer día.

Nota original en: GIZMODO