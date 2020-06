AMSAFE informa: Cronograma de Cobro. Encuesta CTERA. Día Jardines. Reuniones con Gobierno. Vivas Nos Queremos

El boletín semanal enviado por Ricardo Fernández, Delegado Seccional de AMSAFE San Lorenzo

#Cuarentena. SEDES CERRADAS

AMSAFE SAN LORENZO INFORMA QUE AMBAS SEDES PERMANECERÁN CERRADAS HASTA NUEVO AVISO

NUEVO AVISO, POR CUALQUIER TEMA COMUNICARSE CON EL 03476 15300679 O AL

MAIL rafsanlorenzo@gmail.com

ENCUESTA NACIONAL CTERA:

Salud y condiciones del trabajo docente en tiempos de emergencia sanitaria COVID-19 Desde AMSAFE convocamos a participar de la Encuesta Nacional de CTERA que nos permitirá construir un

diagnóstico colectivo desde las/os propios trabajadores/as docentes, abordando los desafíos actuales con información relevante para intervenir en políticas públicas que mejoren las condiciones y medioambiente de trabajo.

Este relevamiento es anónimo, se responde en línea y está dirigido al conjunto de las/os docentes de todo el territorio nacional. Les agradecemos su tiempo y colaboración en responderla, así como el reenvío entre compañeras/es/os para su difusión. Entrar a la encuesta en: ESTE LINK

CRONOGRAMA DE COBRO

JUBILADOS DOCENTES

01/06 HABERES HASTA $36000

10/06 HABERES SUPERIORES A $36001

SECTOR DOCENTE ACTIVO

03/06 HABERES HASTA $24000

04/06 HABERES DESDE $24001 HASTA $34000

05/06 HABERES DESDE $34001 HASTA $43000

08/06 HABERES SUPERIORES A $43001

DÍA DE LOS JARDINES DE INFANTES Y LA MAESTRA JARDINERA

Que este 28 de Mayo, Día de los Jardines de Infantes y de los Maestros y Maestras Jardineras, nos una la defensa de la tarea imprescindible que tiene la educación en los primeros años de las infancias y el lugar esencial que ocupa el Nivel Inicial en el sistema educativo.

En estos días tan difíciles, en los que nos encontramos lejos físicamente pero muy cerca desde los afectos, recordemos cada momento, cada juego, cada canción…hasta que podamos reencontrarnos. ¡Feliz Día!

TRASLADO Y CONCURSO SECUNDARIA

El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe comunicó la postergación de la fecha en

simultáneo de toma de posesión por traslados y por titularizaciones del nivel secundario, hasta que sea posible reunir a todos los agentes del sistema educativo involucrados en un mismo acto. Garantizando así, derechos conquistados por históricas luchas de nuestra AMSAFE.

CONVOCATORIA A REUNIONES TÉCNICAS CON EL GOBIERNO PROVINCIAL

En horas de la mañana del miércoles 03 de junio se dio a conocer por los distintos medios de

comunicación provinciales, que el gobierno pcial. habría convocado para el jueves 04 de junio en

horas de la mañana a los gremios ATE Y UPCN, de los empleados públicos provinciales, y por la tarde a AMSAFE y SADOP, de los docentes tanto públicos como privados, hay una gran expectativa

tanto en los dirigentes como en toda la docencia santafesina por el resultado de estas reuniones,

que pueden llegar a transformarse en el comienzo del retorno a las aulas por parte de los docentes y sus alumnos, y de aquí surgen un sinnúmero de preguntas, que espero tengan respuesta, como

por ejemplo de qué manera se van a garantizar las condiciones de trabajo respecto a la provisión para todas y cada una de las escuelas, de los elementos de seguridad y limpieza aconsejados

por los organismos nacionales e internacionales para prevenir cualquier posible propagación de

este virus que tanto daño está causando a la población del mundo, de qué manera se va a

garantizar la provisión de barbijos, alcohol en gel, cloro, como se garantizara el distanciamiento

social, etc. Y también, un tema no menor, si está dispuesto a continuar la paritaria salarial, suspendida unilateralmente en marzo al comienzo de la cuarentena.

Estamos esperando también cual será la respuesta, por parte de la Señora Ministra de Educación, respecto al rechazo que surgió espontáneamente, al publicarse las RM 216/20, 223/20 y 224/20, que a pesar de que se le puso en conocimiento por distintas vías del malestar que había causado la implementación de estas tres normativas, aún no hay respuesta a los reclamos, y el principal reclamo es que este tema y otros no fueron discutidos en el ámbito paritario, como corresponde, sino que se hicieron sin consulta, de manera unilateral , desconociendo el ámbito paritario, me pregunto ¿”será porque cuando fue Ministra no existía la ley de paritarias sancionada en el año 2007”?, y en ese caso estarían obviando un elemento tan importante, tanto para los trabajadores, como para el gobierno en este caso, para dirimir en ese ámbito todo lo concerniente a los derechos y obligaciones, tanto de parte de los trabajadores de la educación, como los representantes de los distintos gobiernos provinciales.

En fin, el hecho de que nos hayan convocado, aunque tarde piaste (diría mi abuela), ya es importante y es de esperar que de aquí en más nos convoquen cada vez que quieran aplicar

cualquier política que afecte de manera directa o indirecta nuestras condiciones de trabajo.

03 de Junio #VivasNosQueremos ‼

El 3 de junio de 2015, cuando el asesinato Chiara Paéz estremeció al país, las mujeres salimos en distintas ciudades de Argentina. Nos unimos diciendo basta a los femicidios. Desde ese momento, cada 3 de junio marchamos luchando colectivamente contra la violencia machista. Este año, en este contexto particular no podemos salir a las calles, pero igual mostraremos nuestra fuerza, porque en esta distancia estamos juntas.

#NiUnaMenos ¡Vivas y libres nos queremos, sin violencia, con políticas de cuidado, trabajo digno y sin despidos.

