CAMPINGS DE AMSAFE: ACCESO GRATUITO PARA AFILIADOS/AS GREMIALES

Las y los afiliados a AMSAFE y su grupo familiar directo tienen acceso gratuito a todos los campings de AMSAFE en la provincia

Solo presentando recibo de sueldo y cuota gremial.

Consultá todos los requisitos para acceso a piletas según cada lugar.

+ Derechos, + Escuela Pública, Siempre!

Recordamos que los campings con los que AMSAFE San Lorenzo tiene convenios son : Químicos, Municipal de Fray Luis Beltrán , AMPIP para quienes son socios, con el Camping del Sindicato de Prensa de Rosario ubicado en Roldán

Concurso de ascenso a Cargos Directivos de IPE y Secundaria Orientada y Técnica

Desde AMSAFE SAN LORENZO felicitamos a cada docente escalafonado en el concurso de ascenso a Cargos Directivos de IPE y Secundaria Orientada y Técnica.

Este reconocimiento se da en el marco de una instancia tan importante como es la selección de vacantes. Lamentamos la decisión unilateral del gobierno provincial de realizarla de manera virtual. Entendemos que la presencialidad es fundamental en un hecho tan trascendente como éste.

Desde AMSAFE, se vive este proceso con enorme orgullo, valorando cada paso que fortalece el derecho a la carrera y a la estabilidad laboral.

Al mismo tiempo, resulta imposible no señalar el maltrato y la invisibilización por parte del gobierno provincial, que lejos de acompañar y jerarquizar estos espacios, desconoce su importancia y el trabajo de las y los docentes para llegar a ellos.

Ante esto, la docencia sigue dando muestras de compromiso, organización y defensa de la escuela pública y del derecho a la educación.

COMISIÓN DIRECTIVA AMSAFE SAN LORENZO

Info de interés para afiliadas y afiliados de AMSAFE San Lorenzo

HORARIOS DE ATENCIÓN ENERO 2026

La sede de AMSAFE San Lorenzo – Porteau 369 – permanecerá abierta sólo los martes y jueves , en el horario de 10:00 a 13.00durante el mes de Enero 2026 .

Las sedes de Capitán Bermúdez y Andino estarán cerradas en Enero.

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

AMSAFE San Lorenzo