Si al comienzo de la campaña de trigo 2025/26 alguien hubiera pronosticado que la cosecha llegaría a bordear los 28 millones de toneladas, probablemente hubiera sido tildado de loco.

Pero es lo que finalmente sucedió: más allá de que las previsiones desde un inicio del ciclo fueron buenas, debido a las excelentes reservas hídricas, nadie presagiaba el nivel de lluvias ocurridas durante el invierno y temperaturas que nunca fueron extremas, de manera que el clima acompañó al trigo hacia una temporada que quedará en la historia.

En la última semana, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se recolectaron los últimos lotes y se confirmó una producción triguera de 27,8 millones de toneladas.

Es un volumen que supera por un 50% o más de 10 millones de toneladas al del año pasado (18,6 millones) y también le gana por mucho al récord anterior: 22,4 millones de toneladas en la campaña 2021/22.

Del mismo modo, en su informe mensual nacional, la Bolsa de Comercio de Rosario mantuvo su pronóstico de cosecha en una cifra similar a su par porteña: 27,7 millones de toneladas.

LOS IMPRESIONANTES RINDES DEL TRIGO

De acuerdo con el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Buenos Aires, la clave fue una productividad que superó, como se mencionó anteriormente, cualquier presagio, hasta el más optimista.

“El rinde promedio nacional de 43,5 quintales por hectárea se ubicó 50,4% por encima del promedio de las últimas cinco campañas, con rendimientos que superaron los valores históricos en todas las regiones del área agrícola”, resumió al respecto.

Y añadió: “De esta manera, la campaña culmina con un volumen excepcional, sostenido por un desempeño productivo generalizado y sin desvíos durante el tramo final de la recolección”.

El cuadro de rendimientos para cada región es elocuente: hubo cuatro en las que se superaron los 50 quintales por hectárea, una cifra que normalmente es sorprendente hasta como pico para un lote.

En el caso de la Bolsa rosarina, coincidió en que “nuevos datos reafirman el excelente comportamiento de los rindes, también en la provincia de Buenos Aires, pese a los severos excesos de agua”.

Para esta entidad, el rinde promedio nacional fue también “inédito”, aunque lo ubicó levemente por debajo del promedio de la Bolsa porteña, con 41 qq/ha.

Según el informe de la BCR, Santa Fe habría tenido los mejores rindes y Buenos Aires se consolidó como la mayor productora nacional de trigo, concentrando casi el 40% de las toneladas.

