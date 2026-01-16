Cada 16 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1900 PEPE ARIAS. Nace en Buenos Aires, Argentina, el actor, humorista y una de las grandes figuras del cine nacional. Fue protagonista de recordadas películas, como “Mercado de Abasto”.

1920 LEY SECA. Entra en vigor la prohibición de venta, consumo y fabricación de bebidas con más de 0,5% de alcohol en todo el territorio de Estados Unidos.

1926 TANDARICA. Nace en Bucarest, Rumania, el actor y humorista de gran popularidad en la Argentina durante la década del ´80. Realizó cine, teatro y tv.

1936 MARIO SANCHEZ. Nace en Mendoza, Argentina, el actor y humorista de gran popularidad durante la década del ochenta. Se destacó en cine, teatro y televisión.

1947 SAN LORENZO 6 ESPAÑA 1. Histórica goleada azulgrana ante la selección española. Durante la gira por Europa, el equipo de Boedo convirtió 46 goles en 10 partidos.

1947 ARGENTINA SIN MUNDIAL. La AFA comunica a la FIFA que la selección nacional no participará en Brasil 1950 por profundas diferencias con la Confederación Brasileña de Fútbol.

1957 APERTURA CAVERN CLUB. Abre sus puertas en Liverpool, Inglaterra, uno de los lugares más famosos de la historia de la música. The Beatles y The Rolling Stones fueron algunas de las bandas que tocaron allí.

1957 ARTURO TOSCANINI. Muere en New York, Estados Unidos, el director de orquesta italiano considerado como el mejor de su época y del siglo XX. Fue conocido como “El maestro”.

1957 RICARDO DARÍN. Nace en Buenos Aires, Argentina, una de las grandes figuras del cine nacional. Actuó en más de 40 películas, entre ellas la ganadora del Óscar “El secreto de sus ojos”.



1986 PAULA PARETO. Nace en Buenos Aires, Argentina, la yudoca campeona mundial en 2015. Obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y la de oro en los de Río de Janeiro 2016.

1991 GUERRA DEL GOLFO. El presidente de EE.UU., George Bush, da comienzo al conflicto bélico en Bagdad, Irak, iniciando la

operación Tormenta del Desierto.

2022 DÍA THE BEATLES. Esta celebración coincide con la fecha en que abrió sus puertas The Cavern Club, lugar en el que hicieron su debut los cuatro de Liverpool.

TELAM