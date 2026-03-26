AMSAFE SAN LORENZO PRESENTE A 50 AÑOS DEL GOLPE

El 23 de marzo, AMSAFE San Lorenzo dijo presente en el acto por Memoria, Verdad y Justicia, al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar.

Participamos de la vigilia, la marcha y el festival, reafirmando nuestro compromiso con la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos.

En ese marco, desde AMSAFE San Lorenzo pusimos a disposición pañuelos blancos e invitamos a intervenirlos como una forma de expresión, reflexión y construcción de memoria desde las escuelas y la comunidad.

A 50 AÑOS DEL GOLPE LA MEMORIA FLORECIÓ EN LAS ESCUELAS

En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, desde AMSAFE San Lorenzo llevamos adelante la propuesta “Florecerán Pañuelos”, que fue abrazada por las escuelas de la delegación.

Docentes, estudiantes y comunidades educativas participaron con producciones llenas de compromiso, sensibilidad y memoria: pañuelos intervenidos que mantienen viva la historia y las luchas de nuestro pueblo, dónde cada pañuelo es una voz, y cada escuela, un espacio de memoria.

Agradecemos a las instituciones que participaron y enviaron sus trabajos, haciendo de esta propuesta una construcción colectiva.

Porque la memoria se construye y florece en cada escuela.

FERIA DEL LIBRO 2026

San Telmo y Feria del Libro

Desde AMSAFE San Lorenzo te invitamos a ser parte de una experiencia única: un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes de América Latina, junto a un recorrido por el histórico barrio de San Telmo.

Salida: 9 de mayo

Destino: Buenos Aires (ida y vuelta en el día)

Costos:

– Afiliados/as: $40.000

– Acompañantes no afiliados/as: $60.000

– Menores de 10 años: $30.000

PAGO POR TRANSFERENCIA: El mismo debe ser cancelado antes del 7 de mayo.

Incluye:

Desayuno seco en el viaje

Entrada a la Feria del Libro

Inscripción a través de formulario en nuestras redes

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

AMSAFE San Lorenzo – Con vos, siempre.