AMSAFE informa: 24M a 50 Años del Golpe. Viaje a Feria del Libro Buenos Aires.
AMSAFE SAN LORENZO PRESENTE A 50 AÑOS DEL GOLPE
El 23 de marzo, AMSAFE San Lorenzo dijo presente en el acto por Memoria, Verdad y Justicia, al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar.
Participamos de la vigilia, la marcha y el festival, reafirmando nuestro compromiso con la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos.
En ese marco, desde AMSAFE San Lorenzo pusimos a disposición pañuelos blancos e invitamos a intervenirlos como una forma de expresión, reflexión y construcción de memoria desde las escuelas y la comunidad.
A 50 AÑOS DEL GOLPE LA MEMORIA FLORECIÓ EN LAS ESCUELAS
En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, desde AMSAFE San Lorenzo llevamos adelante la propuesta “Florecerán Pañuelos”, que fue abrazada por las escuelas de la delegación.
Docentes, estudiantes y comunidades educativas participaron con producciones llenas de compromiso, sensibilidad y memoria: pañuelos intervenidos que mantienen viva la historia y las luchas de nuestro pueblo, dónde cada pañuelo es una voz, y cada escuela, un espacio de memoria.
Agradecemos a las instituciones que participaron y enviaron sus trabajos, haciendo de esta propuesta una construcción colectiva.
Porque la memoria se construye y florece en cada escuela.
FERIA DEL LIBRO 2026
San Telmo y Feria del Libro
Desde AMSAFE San Lorenzo te invitamos a ser parte de una experiencia única: un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes de América Latina, junto a un recorrido por el histórico barrio de San Telmo.
Salida: 9 de mayo
Destino: Buenos Aires (ida y vuelta en el día)
Costos:
– Afiliados/as: $40.000
– Acompañantes no afiliados/as: $60.000
– Menores de 10 años: $30.000
PAGO POR TRANSFERENCIA: El mismo debe ser cancelado antes del 7 de mayo.
Incluye:
Desayuno seco en el viaje
Entrada a la Feria del Libro
Inscripción a través de formulario en nuestras redes
Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.
AMSAFE San Lorenzo – Con vos, siempre.