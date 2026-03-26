1827 – LUDWIG VAN BEETHOVEN.

A la edad de 57 años muere en la ciudad de Viena el pianista y director de orquesta alemán Ludwig Van Beethoven, uno de los autores más destacados de la historia de la música clásica.

1909 – NACE HÉCTOR CÁMPORA. Nace en la ciudad bonaerense de Mercedes el odontólogo y dirigente peronista Héctor José Cámpora, quien fue presidente de la Nación entre mayo y julio de 1973. Recibió el apoyo de la Juventud Peronista, que lo apodaba «el tío».

1930 – NACE LOLITA TORRES. Nace en la ciudad bonaerense de Avellaneda la cantante y actriz Lolita Torres (Beatriz Mariana Torres), estrella del cine argentino en las décadas de 1960 y 1970. Filmó 17 películas entre las que se destacan La mejor del colegio, La danza de la fortuna y Ritmo, sal y pimienta.

1944 – NACE DIANA ROSS. Nace en la ciudad de Detroit (Michigan, EEUU) la actriz y cantante estadounidense Diana Ross, quien con casi 60 años de carrera lleva vendidos más de 100 millones de discos en todo el mundo.

1948 – NACE STEVEN TYLER. Nace en la ciudad de Yonkers (Nueva York, EEUU) el músico y cantante estadounidense Steven Tyler (Steven Victor Tallarico). Es el líder y vocalista de la banda de hard rock Aerosmith, con la que vendió más de 200 millones de discos.

1959 – RAYMOND CHANDLER. Muere en el barrio La Jolla de la ciudad de San Diego (California, EEUU), a la edad de 70 años, el escritor y guionista de cine estadounidense Raymond Chandler. Fue figura emblemática del género policial y la novela negra. Es el autor de las celebradas novelas El largo adiós, El sueño eterno y Adiós muñeca.

1988 – FALLECE MIGUEL ABUELO. A la edad de 42 años muere en el barrio de Munro, en el municipio bonaerense de Vicente López, el músico, compositor y cantante Miguel Abuelo (Miguel Ángel Peralta). Fue líder y vocalista de la banda de rock Los Abuelos de la Nada.

1991 – TRATADO DE ASUNCIÓN. Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman en la ciudad de Asunción el acuerdo de creación del Mercado Común del Sur (Mercosur). Es el mayor bloque económico de América Latina y el cuarto del mundo.

1991 – ESQUIVANDO CHARCOS. Sale a la venta el disco debut de la banda de rock La Renga, una de las más populares del rock argentino.

1999 – VIRUS MELISSA. Se propaga el macro virus Melissa en documentos de programas del gigante informático Microsoft, lo que afectó a cientos de miles de usuarios en todo el mundo. Fue una de las mayores infecciones informáticas masivas de la historia de la computación. El virus es también conocido como Simpsons, en referencia a la popular serie de dibujos animados estadounidense.

2024 – DÍA DEL CLIMA. El 26 de marzo se celebra el Día Mundial del Clima, instituido por las Naciones Unidas, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia que tienen las acciones del ser humano en el cambio climático. También, sobre las malas consecuencias que acarrea en el ambiente.

NUEVAREGION.COM + TELAM