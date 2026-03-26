El próximo 27 de mayo, el Complejo Goldencenter de Buenos Aires será sede de la 20ª edición del Congreso MAIZAR. Bajo el lema “Del potencial a los resultados”, el encuentro busca dejar atrás los diagnósticos y avanzar hacia decisiones concretas que impulsen inversión, empleo y agregado de valor en la agroindustria argentina.

La cadena del maíz y del sorgo enfrenta un momento decisivo. En un contexto global marcado por la volatilidad económica y geopolítica, el Congreso MAIZAR 2026 propone ordenar prioridades y acelerar decisiones estratégicas. La cita, que se realizará el 27 de mayo en el Complejo Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires, reafirma su rol como el principal espacio de encuentro y coordinación de los actores del sector.

La consigna es clara: el potencial ya no alcanza, toca ejecutar. La cadena ya demostró su capacidad de adaptación; ahora el desafío es transformar esa fortaleza en más inversión, más agregado de valor en origen y más empleo de calidad en todo el país. El Congreso se orientará al trabajo concreto: identificar cuellos de botella, priorizar políticas públicas, impulsar nuevos liderazgos y generar condiciones para destrabar la transformación productiva.

Este año, MAIZAR rediseña su dinámica y destada que se acabaron los monólogos y diagnósticos repetitivos razón por lo que la edición 2026 apuesta por la “buena controversia”: debates reales, con moderadores que exigirán definiciones y llevarán la conversación al terreno de las decisiones. Además, se incorporan nuevos formatos de participación, donde el público deja de ser espectador pasivo para convertirse en protagonista.

La presidencia del Congreso estará a cargo de Ramiro Costa, Gerente General de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Reconocido por su trayectoria en análisis de mercados y por la incorporación de herramientas como Big Data e Inteligencia Artificial en la gestión, Costa asume el liderazgo con la misión de guiar a la cadena hacia resultados concretos. Su perfil técnico y estratégico busca consolidar al Congreso MAIZAR como una verdadera plataforma de decisiones, capaz de movilizar inversiones, acelerar la innovación y proyectar el crecimiento de toda la agroindustria.

En las próximas semanas se darán a conocer los ejes temáticos y los disertantes de esta vigésima edición, que promete ser un punto de inflexión para el futuro del maíz y el sorgo en Argentina.

Los interesados en participar del Congreso MAIZAR 2026 podrá incribirse aqui

Congreso MAIZAR 2026: “Del potencial a los resultados” | Expoagro – Edición YPF Agro.

Fuente: TRECEBITS