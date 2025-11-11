Adiós a TikTok y Snapchat para menores de 15 años: Dinamarca inicia una revolución digital



Dinamarca se convierte en el primer país de la Unión Europea en aprobar una prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años. La medida busca frenar el impacto del contenido violento y la adicción digital entre los niños. El resto de Europa observa con atención un debate que ya divide a gobiernos, familias y tecnológicas.

Nota original en: GIZMODO