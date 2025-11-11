Prevención del dengue: la Municipalidad dicta charlas y entrega larvicidas en escuelas



El ciclo, a cargo de la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente, comenzó en la escuela Nº 6392, de barrio Bouchard. Como parte de una serie de acciones preventivas, el área aplica larvicida en todos los barrios y coloca ovitrampas para monitorear y controlar la población de mosquitos.

Como parte de una serie de acciones que buscan prevenir el dengue, la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente brinda charlas informativas en las escuelas primarias y secundarias de la ciudad. Este lunes, la actividad, a cargo de la ingeniera María Elena D’abate, tuvo lugar en la escuela Nº 6392 “Carlos Javier Benielli”, de barrio Bouchard, con la participación de una gran cantidad de alumnos. En este marco se suministró al establecimiento Introban, un larvicida líquido, seguro y amigable con el medio ambiente, que evita la proliferación del Aedes aegypti.

Luego, la profesional aportó información útil sobre la enfermedad y emitió recomendaciones para su prevención, tales como tapar tachos, lavar y cepillar bebederos, portamacetas, rejillas y canaletas, cambiar el agua de estos elementos cada tres días y girar o tirar recipientes que ya no estén en uso.

El ciclo de charlas continuará este martes en las escuelas Nº 477 “Combate de San Lorenzo” y Nº 6390 “Almafuerte”.

Paralelamente, la Municipalidad aplica de forma permanente, y en todos los barrios, larvicida sobre reservorios de agua donde pueden crecer mosquitos. Se trata de Vectogreen, un producto que actúa sobre el estado larvario del mosquito y no tiene efectos tóxicos sobre las personas y el medio ambiente.

De forma simultánea, en diferentes puntos de la ciudad la Secretaría de Salud instala ovitrampas, dispositivos diseñados para monitorear y controlar la población de mosquitos, especialmente de especies que son vectores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

Estos recipientes atraen a las hembras de mosquitos en busca de lugares húmedos para poner sus huevos, que en el caso del dengue se reproducen en un plazo de entre 3 y 5 días, tras los cuales se levanta y analiza la muestra.

