Comentarios

Historias relacionadas

El Vivero Inclusivo celebra su 10º aniversario con una gran feria

El Vivero Inclusivo celebra su 10º aniversario con una gran feria

Redacción 11/11/2025
Alumnos de la escuela Nº 477 ganaron importante concurso y fueron reconocidos por el intendente Raimundo

Alumnos de la escuela Nº 477 ganaron importante concurso y fueron reconocidos por el intendente Raimundo

Redacción 10/11/2025
FAE: la Municipalidad otorgó .200.000 al jardín Nº 158 “Merceditas de San Martín”

FAE: la Municipalidad otorgó $11.200.000 al jardín Nº 158 “Merceditas de San Martín”

Redacción 07/11/2025