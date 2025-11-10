1951 – VOTO FEMENINO.

Alrededor de 3,5 millones de mujeres votan por primera vez en elecciones presidenciales en Argentina gracias a la ley 13.010 de 1947, impulsada por la primera dama, María Eva Duarte de Perón. Fue el corolario de una larga lucha impulsada por socialistas y feministas como Alicia Moreau de Justo, Cecilia Grierson, Alfredo Palacios y Mario Bravo.

1951 – JUAN D. PERÓN. El presidente y general Juan Domingo Perón es reelegido presidente de la Nación con el 63,40% de los votos. Su mandato de seis años será interrumpido por el golpe de estado de septiembre de 1955.

1821 – FIODOR DOSTOIEVSKI. Nace en la ciudad rusa de San Petersburgo el novelista Fiodor Dostoievski, uno de los grandes escritores de la literatura universal, cuya obra explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la Rusia zarista del siglo XIX.

1859 – SAN JOSÉ DE FLORES. Se firma el Pacto de San José de Flores, también llamado de Unión Nacional, por el que el Estado de Buenos Aires se suma a la Confederación Argentina y se compromete a aceptar la Constitución Nacional de 1853. El acuerdo selló “la paz y la unión” luego de la victoria de la Confederación Argentina en la batalla de Cepeda.

1875 – BOSQUES DE PALERMO. Se inaugura el Parque Tres de Febrero en el barrio porteño de Palermo, más conocido como los Bosques de Palermo, en el que se destaca el paseo El Rosedal. En la inauguración, el presidente Nicolás Avellaneda plantó una «magnolia americana del bosque primitivo» que aún se conserva.

1894 – JUAN B. VAIROLETTO. Nace en una chacra de la localidad santafesina de Colonia Algarrobo el bandido rural y cuatrero Juan Bautista Vairoletto, apodado “El Robin Hood Criollo” por robar a los ricos para ayudar a los pobres.

1918 – PRIMERA GUERRA MUNDIAL. En las afueras de la ciudad francesa de Compiegne, el imperio alemán firma la rendición que pone fin a la Primera Guerra Mundial, librada contra la alianza del Reino Unido con Francia y Rusia. En “la Gran Guerra”, que duró cuatro años y tres meses y medio, murieron siete millones de civiles y nueve millones de combatientes.

1949 – CLUB A. HURACÁN. Se inaugura el estadio Tomás Adolfo Ducó del Club Atlético Huracán en el barrio porteño de Parque Patricios con un partido amistoso ante Peñarol de Uruguay con victoria del “Globo” por 4 a 1.

1959 – ADRIÁN BARILARI. Nace en el barrio porteño de Villa Lugano el músico y cantante Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca, una de las bandas más importantes del heavy metal argentino.

1962 – DEMI MOORE. Nace en la ciudad de Roswell (Nuevo México, EEUU) la actriz y modelo Demi Moore (Demetria Gene Guynes), quien ganó fama por su papel protagónico en el filme Ghost, el más taquillero de 1990. También destacó en los filmes Striptease y Propuesta indecente. Ganó cuatro premios Golden Raspberry.

1974 – LEONARDO DI CAPRIO. Nace en la ciudad estadounidense de Los Ángeles el actor y productor de cine Leonardo DiCaprio, ganador de un premio Óscar y tres Globo de Oro. Se destacó como protagonista de exitosos filmes como El aviador, El renacido y El lobo de Wall Street, entre otros.

